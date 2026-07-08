Anastaciano assume governo do Distrito LB-1 do Lions Internacional

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O leonismo sul-mato-grossense passou a contar oficialmente com uma nova liderança internacional. O anastaciano Olcy Sanches tomou posse como governador do Distrito LB-1 do Lions Clube Internacional para o Ano Leonístico 2026/2027, durante cerimônia realizada em Hong Kong, na Convenção Internacional da entidade. A solenidade reuniu lideranças de diversos países e marcou o início de um novo ciclo de trabalho e serviço voluntário no movimento leonístico.

A solenidade reuniu os governadores dos Distritos Múltiplos do Lions Internacional, marcando o início de um novo ciclo de liderança, serviço e fortalecimento das ações humanitárias desenvolvidas pela entidade em todo o mundo.

Ao assumir o cargo, Olcy Sanches destacou a responsabilidade de conduzir o distrito e reafirmou o compromisso com os princípios que norteiam o movimento leonístico.

"Vivemos um momento ímpar em nossas vidas. Que Deus nos conceda sabedoria, força e discernimento para conduzirmos esta gestão pautada no amor, no respeito e na humildade. Que possamos honrar a confiança depositada pelos companheiros Leões e Leos, sempre inspirados pelo maior lema do Lions Internacional: 'Nós Servimos'", afirmou.

O novo governador também ressaltou o desejo de construir uma gestão marcada pela união, pelo trabalho coletivo e pelo compromisso de transformar vidas por meio do voluntariado.

"Que essa essência esteja presente em cada ação, em cada decisão e em cada oportunidade de fazer o bem ao próximo. Que seja um ano de muito trabalho, união e serviço, deixando um legado de fraternidade e transformação", declarou.

A posse foi acompanhada pela esposa, Edna Souza Sanches, que também celebrou o início da nova missão ao lado do governador. Em mensagem publicada após a cerimônia, ela destacou a emoção de vivenciar esse momento e desejou que a gestão seja conduzida com amor, humildade e dedicação ao próximo.

O Lions Clube de Aquidauana também homenageou Olcy Sanches pela conquista, ressaltando a importância da nova função para o fortalecimento do leonismo no Estado. Em nota, o clube parabenizou todos os governadores empossados dos Distritos Múltiplos e desejou sucesso ao representante do Distrito LB-1.

"Que Deus abençoe essa caminhada e fortaleça cada passo em prol do lema 'Nós Servimos'", destacou a entidade.

Como governador do Distrito LB-1, Olcy Sanches será responsável por coordenar e fortalecer as ações dos Lions Clubes vinculados ao distrito, incentivando projetos humanitários, campanhas solidárias, formação de lideranças e iniciativas voltadas ao atendimento das comunidades.

A posse representa um reconhecimento à trajetória de dedicação de Olcy Sanches ao movimento leonístico e reforça o protagonismo do Lions Clube de Aquidauana no cenário estadual e nacional. A expectativa é de que o Ano Leonístico 2026/2027 seja marcado pela ampliação das ações de serviço, fortalecimento dos clubes e promoção dos valores de solidariedade, fraternidade e compromisso social que caracterizam o Lions Internacional.