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AssistÃªncia social

AnastÃ¡cio abre inscriÃ§Ãµes do Programa Cesta SolidÃ¡ria em 30 e 31 de marÃ§o e 1º de abril

Cadastros serÃ£o realizados no Centro de ConvenÃ§Ãµes, das 7h Ã s 17h

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 17:06

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O benefÃ­cio tem duraÃ§Ã£o de atÃ© seis meses / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que estarão abertas as inscrições para o Programa Cesta Solidária. Os cadastros serão realizados nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, das 7h às 17h, no Centro de Convenções.

O programa oferece cesta básica mensal e cursos de qualificação para famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício tem duração de até seis meses, podendo ser renovado após avaliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Para participar, é necessário morar em Anastácio e atender a pelo menos um dos seguintes critérios: renda por pessoa de até um quarto do salário mínimo, situação de vulnerabilidade ou emergência (como desemprego prolongado), ou ter idosos, gestantes ou pessoas com deficiência na família.

Documentação e condicionalidades

No dia do cadastro, é preciso apresentar RG e CPF, comprovante de residência, folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico) atualizada e, se for o caso, laudo médico. As famílias devem ficar atentas às regras do programa: um membro da família deve participar dos cursos oferecidos, as crianças precisam estar frequentando a escola e as atividades sociais, e a não retirada da cesta por três meses pode levar à substituição no programa.

Avaliação social

O Cras realizará visita social para confirmar as informações prestadas no momento do cadastro, garantindo que o benefício seja direcionado às famílias que realmente atendem aos critérios de vulnerabilidade.

A iniciativa integra as ações da gestão municipal para garantir segurança alimentar e promover a qualificação profissional das famílias em situação de maior vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a geração de oportunidades.

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