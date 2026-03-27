AnastÃ¡cio abre inscriÃ§Ãµes do Programa Cesta SolidÃ¡ria em 30 e 31 de marÃ§o e 1º de abril

Cadastros serÃ£o realizados no Centro de ConvenÃ§Ãµes, das 7h Ã s 17h
O benefÃcio tem duraÃ§Ã£o de atÃ© seis meses / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que estarão abertas as inscrições para o Programa Cesta Solidária. Os cadastros serão realizados nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, das 7h às 17h, no Centro de Convenções.
O programa oferece cesta básica mensal e cursos de qualificação para famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício tem duração de até seis meses, podendo ser renovado após avaliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
Para participar, é necessário morar em Anastácio e atender a pelo menos um dos seguintes critérios: renda por pessoa de até um quarto do salário mínimo, situação de vulnerabilidade ou emergência (como desemprego prolongado), ou ter idosos, gestantes ou pessoas com deficiência na família.
No dia do cadastro, é preciso apresentar RG e CPF, comprovante de residência, folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico) atualizada e, se for o caso, laudo médico. As famílias devem ficar atentas às regras do programa: um membro da família deve participar dos cursos oferecidos, as crianças precisam estar frequentando a escola e as atividades sociais, e a não retirada da cesta por três meses pode levar à substituição no programa.
O Cras realizará visita social para confirmar as informações prestadas no momento do cadastro, garantindo que o benefício seja direcionado às famílias que realmente atendem aos critérios de vulnerabilidade.
A iniciativa integra as ações da gestão municipal para garantir segurança alimentar e promover a qualificação profissional das famílias em situação de maior vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a geração de oportunidades.
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