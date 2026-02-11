Anastácio abre inscrições para edição 2026 do Projeto Florestinha

O projeto é voltado para crianças com idades entre 7 e 12 anos
A programação inclui aulas de educação ambiental, atividades físicas e acompanhamento com orientador social / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
Estão abertas as inscrições para o Projeto Patrulha Florestinha 2026, uma iniciativa que oferece atividades socioeducativas gratuitas para crianças em Anastácio. Os interessados devem procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para realizar a matrícula, munidos de toda a documentação necessária.
Para efetivar a inscrição, os responsáveis precisam apresentar certidão de nascimento da criança, CPF, RG e NIS (Número de Identificação Social), comprovante de residência atualizado, carteira de vacinação em dia e declaração escolar. Também é exigida a documentação pessoal do responsável legal.
O projeto é voltado para crianças com idades entre 7 e 12 anos. As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, no período matutino, no Capas (Centro de Atendimento aos Projetos Sociais). A programação inclui aulas de educação ambiental, atividades físicas e acompanhamento com orientador social, promovendo o desenvolvimento integral dos participantes.
A Patrulha Florestinha é reconhecida como um importante programa de formação cidadã, utilizando a educação ambiental como ferramenta de transformação social. Para mais informações sobre vagas, documentação e cronograma, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3245-2307.
