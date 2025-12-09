Anastácio abre matrícula para novos alunos da rede municipal

Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio (Semed) iniciou, nesta terça-feira (9), o período de matrícula para novos estudantes da rede municipal de ensino. As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, e devem ser realizadas diretamente nas unidades escolares.



O atendimento ocorrerá em dois horários, conforme o período:



Dezembro: das 7h às 11h e das 13h às 17h



Janeiro: das 7h às 13h



A Semed orienta que as famílias procurem a escola desejada dentro do horário estabelecido para garantir a vaga do estudante e organizar o início do ano letivo de 2026.



Informações adicionais podem ser obtidas diretamente nas unidades escolares da rede municipal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!