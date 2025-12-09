Anastácio abre matrícula para novos alunos da rede municipal

As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, e devem ser realizadas diretamente nas unidades escolares
Divulgação
A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio (Semed) iniciou, nesta terça-feira (9), o período de matrícula para novos estudantes da rede municipal de ensino. As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, e devem ser realizadas diretamente nas unidades escolares.
O atendimento ocorrerá em dois horários, conforme o período:
Dezembro: das 7h às 11h e das 13h às 17h
Janeiro: das 7h às 13h
A Semed orienta que as famílias procurem a escola desejada dentro do horário estabelecido para garantir a vaga do estudante e organizar o início do ano letivo de 2026.
Informações adicionais podem ser obtidas diretamente nas unidades escolares da rede municipal.
