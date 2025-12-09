Acessibilidade

09 de Dezembro de 2025 • 13:13

Educação

Anastácio abre matrícula para novos alunos da rede municipal

As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, e devem ser realizadas diretamente nas unidades escolares

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 08:22

Atualizado em 09/12/2025 às 09:07

Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio (Semed) iniciou, nesta terça-feira (9), o período de matrícula para novos estudantes da rede municipal de ensino. As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, e devem ser realizadas diretamente nas unidades escolares.

O atendimento ocorrerá em dois horários, conforme o período:

Dezembro: das 7h às 11h e das 13h às 17h

Janeiro: das 7h às 13h

A Semed orienta que as famílias procurem a escola desejada dentro do horário estabelecido para garantir a vaga do estudante e organizar o início do ano letivo de 2026.

Informações adicionais podem ser obtidas diretamente nas unidades escolares da rede municipal.

