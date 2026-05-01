Anastácio abre vagas para projeto "Bombeiros do Amanhã"

prefeitura de Anastácio

A cidade de Anastácio está com uma oportunidade especial para crianças e adolescentes que desejam aprender valores importantes para a vida em sociedade. O projeto “Bombeiros do Amanhã”, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, abriu vagas para novos participantes interessados em integrar a iniciativa.

O programa tem como objetivo principal formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para o futuro. Por meio de atividades educativas, os participantes desenvolvem disciplina, espírito de equipe e senso de responsabilidade. Além disso, o projeto também oferece noções de cidadania, práticas esportivas e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal.

A proposta é aproximar os jovens da rotina e dos valores cultivados pela corporação, estimulando o respeito, a solidariedade e a coragem — princípios fundamentais do trabalho dos bombeiros. Embora não se trate de formação profissional imediata, a experiência contribui significativamente para o crescimento pessoal e social dos participantes.

De acordo com a divulgação, os interessados devem procurar o setor responsável, identificado como CAPAS, ou entrar em contato pelo telefone disponibilizado para obter mais informações sobre inscrições, requisitos e prazos.

A iniciativa reforça o papel social do Corpo de Bombeiros ao investir na formação de futuras gerações, promovendo educação, cidadania e integração comunitária em Anastácio.