Anastácio alcança 5,7 no Ideb e registra melhor resultado da história

Rede pública municipal teve avanço de 1,3 ponto em relação a 2023 e igualou a meta prevista para 2025
Estudantes da Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres em março deste ano, durante ação do Proerd na instituição / Arquivo O Pantaneiro
A rede pública municipal de Anastácio alcançou 5,7 pontos no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2025, o melhor resultado registrado pelo município na série histórica do indicador para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O desempenho representa um avanço de 1,3 ponto em relação a 2023, quando a média registrada foi de 4,4. Na comparação com o primeiro resultado apresentado na série histórica, em 2005, o crescimento chega a 3 pontos. Os resultados foram divulgados na última semana pelo MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas).
Além de representar o maior índice alcançado pelo município, o resultado de 2025 também supera a marca registrada nas edições anteriores e coloca em evidência a evolução dos indicadores de aprendizagem da rede municipal.
O Ideb é calculado a partir do desempenho dos estudantes em avaliações de aprendizagem e das taxas de aprovação das escolas. Por isso, o resultado reúne diferentes aspectos da educação e serve como um dos principais indicadores para acompanhar a qualidade do ensino básico no país.
A Prefeitura de Anastácio atribui o avanço ao trabalho desenvolvido pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) ao longo dos últimos anos nas escolas municipais, envolvendo acompanhamento da aprendizagem, avaliações, ações de recomposição e formação continuada dos profissionais da educação.
O resultado, segundo a administração municipal, também envolve a atuação de professores, gestores, coordenadores, equipes técnicas e administrativas, além da participação dos estudantes e de suas famílias no processo educacional.
Com a marca de 5,7 pontos, a rede pública municipal de Anastácio encerra o ciclo de 2025 com seu melhor desempenho histórico no indicador, resultado que passa a balizar a trajetória do município na busca pela melhoria da aprendizagem e do ensino oferecido aos estudantes.
Dois caminhões e um carro
Dois caminhões e um carro foram levados do pátio da Secretaria de Obras; no total, ação resultou em cinco prisões
Homicídio
Gilmar Francisco Joaquim, de 38 anos, era morador da Aldeia Ipegue; outro homem ficou ferido durante a agressão
Luto
Pastor e ex-atleta estava internado em Dourados desde o dia 01º de agosto; ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS