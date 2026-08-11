Anastácio alcança 5,7 no Ideb e registra melhor resultado da história

Estudantes da Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres em março deste ano, durante ação do Proerd na instituição / Arquivo O Pantaneiro

A rede pública municipal de Anastácio alcançou 5,7 pontos no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2025, o melhor resultado registrado pelo município na série histórica do indicador para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

O desempenho representa um avanço de 1,3 ponto em relação a 2023, quando a média registrada foi de 4,4. Na comparação com o primeiro resultado apresentado na série histórica, em 2005, o crescimento chega a 3 pontos. Os resultados foram divulgados na última semana pelo MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas).

Além de representar o maior índice alcançado pelo município, o resultado de 2025 também supera a marca registrada nas edições anteriores e coloca em evidência a evolução dos indicadores de aprendizagem da rede municipal.

O Ideb é calculado a partir do desempenho dos estudantes em avaliações de aprendizagem e das taxas de aprovação das escolas. Por isso, o resultado reúne diferentes aspectos da educação e serve como um dos principais indicadores para acompanhar a qualidade do ensino básico no país.

A Prefeitura de Anastácio atribui o avanço ao trabalho desenvolvido pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) ao longo dos últimos anos nas escolas municipais, envolvendo acompanhamento da aprendizagem, avaliações, ações de recomposição e formação continuada dos profissionais da educação.

O resultado, segundo a administração municipal, também envolve a atuação de professores, gestores, coordenadores, equipes técnicas e administrativas, além da participação dos estudantes e de suas famílias no processo educacional.

Com a marca de 5,7 pontos, a rede pública municipal de Anastácio encerra o ciclo de 2025 com seu melhor desempenho histórico no indicador, resultado que passa a balizar a trajetória do município na busca pela melhoria da aprendizagem e do ensino oferecido aos estudantes.