Anastácio: Aldeia Aldeinha recebe cerimônia de casamento coletivo indígena

O evento acontece no dia 16 de abril, a partir das 17h, no Campo de Futebol da própria aldeia.
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A comunidade da Aldeia Aldeinha será palco de um momento especial de celebração e valorização cultural com a realização de uma cerimônia de casamento coletivo indígena. O evento acontece no dia 16 de abril, a partir das 17h, no Campo de Futebol da própria aldeia.
A iniciativa integra as ações da Semana Nacional do Registre-se, que busca garantir o acesso à documentação civil e fortalecer direitos fundamentais, especialmente entre populações tradicionais e comunidades indígenas.
Durante a cerimônia, diversos casais terão a oportunidade de oficializar suas uniões, em um ato que une tradição, cidadania e reconhecimento legal. O evento também deve reunir familiares, lideranças e moradores da comunidade, reforçando os laços culturais e sociais da aldeia.
A realização do casamento coletivo indígena destaca a importância de levar políticas públicas de inclusão a todos os territórios, respeitando as especificidades culturais e promovendo dignidade às famílias participantes.
A expectativa é de que a cerimônia seja marcada por emoção e significado, celebrando o amor, a cultura e o fortalecimento da cidadania na comunidade indígena de Anastácio.
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