Acessibilidade

05 de Abril de 2026 • 21:22

Buscar

Últimas notícias
X
REGISTRE-SE

Anastácio: Aldeia Aldeinha recebe cerimônia de casamento coletivo indígena

O evento acontece no dia 16 de abril, a partir das 17h, no Campo de Futebol da própria aldeia.

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 08:52

Atualizado em 04/04/2026 às 09:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A comunidade da Aldeia Aldeinha será palco de um momento especial de celebração e valorização cultural com a realização de uma cerimônia de casamento coletivo indígena. O evento acontece no dia 16 de abril, a partir das 17h, no Campo de Futebol da própria aldeia.

A iniciativa integra as ações da Semana Nacional do Registre-se, que busca garantir o acesso à documentação civil e fortalecer direitos fundamentais, especialmente entre populações tradicionais e comunidades indígenas.

Durante a cerimônia, diversos casais terão a oportunidade de oficializar suas uniões, em um ato que une tradição, cidadania e reconhecimento legal. O evento também deve reunir familiares, lideranças e moradores da comunidade, reforçando os laços culturais e sociais da aldeia.

A realização do casamento coletivo indígena destaca a importância de levar políticas públicas de inclusão a todos os territórios, respeitando as especificidades culturais e promovendo dignidade às famílias participantes.

A expectativa é de que a cerimônia seja marcada por emoção e significado, celebrando o amor, a cultura e o fortalecimento da cidadania na comunidade indígena de Anastácio.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

OPORTUNIDADE

Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

ORAÇÃO

Paróquia de Anastácio divulga horário da missa de Sexta-feira Santa

Cristo Rei

PM afasta policiais envolvidos caso de Anastácio

Confira a nota da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

Política

Reunião trata de ações para mulheres em Anastácio

Publicidade

Investimento

Anastácio recebe veículos para reforço da frota municipal

ÚLTIMAS

SAÚDE

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Município está em situação de emergência devido ao número de casos

SORTE

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário do MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo