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Trânsito

Anastácio amanhece com mais um acidente entre moto e bicicleta elétrica

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Bahia; ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros

Anibal Placêncio

Publicado em 25/06/2026 às 08:03

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Acidente mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros / Toninho Welton

Anastácio registrou, no início da manhã desta quinta-feira (25), mais um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Bahia, por volta das 07h.

Conforme as informações preliminares apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, as duas condutoras envolvidas no acidente são mulheres. A motociclista não apresentava lesões aparentes no momento do atendimento, enquanto a condutora da bicicleta elétrica precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Os militares prestaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam a vítima para avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

A reportagem segue acompanhando o caso e poderá trazer novas atualizações a qualquer momento.

Outro caso recente

O acidente desta quinta-feira ocorre apenas dois dias após uma ocorrência semelhante registrada em Anastácio. Na manhã da última terça-feira (23), uma mulher, de 65 anos, ficou ferida após uma colisão entre uma motocicleta e um ciclomotor elétrico na região do Porto Geral.

Na ocasião, a vítima foi encontrada caída, consciente e orientada, apresentando suspeita de fratura em um dos dedos da mão esquerda e dores no ombro. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Anastácio.

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