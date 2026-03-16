AnastÃ¡cio amplia Atendimento Educacional Especializado para mais duas escolas municipais

A iniciativa integra a ampliaÃ§Ã£o do atendimento Ã s crianÃ§as acompanhadas pelo NÃºcleo de EducaÃ§Ã£o Especial da rede municipal / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

Nesta segunda-feira, dia 16, o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a secretária de Educação Vera Terra e o presidente da Câmara Municipal Lincoln Pellicioni estiveram na Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres para conhecer o espaço onde passa a funcionar o Atendimento Educacional Especializado (AEE). A visita marcou a ampliação do serviço na rede municipal de ensino.

A iniciativa integra a ampliação do atendimento às crianças acompanhadas pelo Núcleo de Educação Especial da rede municipal. O AEE, que já era ofertado na Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres e no CEI Anália Adholfo Albres, agora também passa a atender alunos nas escolas municipais Alcebíades Alves de Albres e Teodoro Rondon.

O Atendimento Educacional Especializado é voltado a estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades, oferecendo suporte pedagógico complementar ao ensino regular. As atividades são realizadas no contraturno escolar, com recursos e estratégias específicas que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem, da autonomia e da inclusão dos alunos no ambiente escolar.

A ampliação do AEE representa um avanço significativo na política de educação inclusiva do município, garantindo que mais crianças tenham acesso ao atendimento especializado e possam desenvolver seu potencial com igualdade de oportunidades. A presença das autoridades na unidade escolar reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino e a valorização da diversidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!