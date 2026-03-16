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AnastÃ¡cio amplia Atendimento Educacional Especializado para mais duas escolas municipais

EstudantesÂ das escolas AlcebÃ­ades Alves de Albres e Teodoro Rondon passam a contar com suporte pedagÃ³gico no contraturno

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 18:11

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A iniciativa integra a ampliaÃ§Ã£o do atendimento Ã s crianÃ§as acompanhadas pelo NÃºcleo de EducaÃ§Ã£o Especial da rede municipal / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

Nesta segunda-feira, dia 16, o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a secretária de Educação Vera Terra e o presidente da Câmara Municipal Lincoln Pellicioni estiveram na Escola Municipal Alcebíades Alves de Albres para conhecer o espaço onde passa a funcionar o Atendimento Educacional Especializado (AEE). A visita marcou a ampliação do serviço na rede municipal de ensino.

A iniciativa integra a ampliação do atendimento às crianças acompanhadas pelo Núcleo de Educação Especial da rede municipal. O AEE, que já era ofertado na Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres e no CEI Anália Adholfo Albres, agora também passa a atender alunos nas escolas municipais Alcebíades Alves de Albres e Teodoro Rondon.

O Atendimento Educacional Especializado é voltado a estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades, oferecendo suporte pedagógico complementar ao ensino regular. As atividades são realizadas no contraturno escolar, com recursos e estratégias específicas que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem, da autonomia e da inclusão dos alunos no ambiente escolar.

A ampliação do AEE representa um avanço significativo na política de educação inclusiva do município, garantindo que mais crianças tenham acesso ao atendimento especializado e possam desenvolver seu potencial com igualdade de oportunidades. A presença das autoridades na unidade escolar reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino e a valorização da diversidade.

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