Anastácio amplia estrutura do Projeto Ativamente com novos equipamentos

Espaço na ESF Alfredo Garcia recebeu bicicletas ergométricas e cama elástica para atividades voltadas à promoção da saúde
ESF Alfredo Garcia reúne o maior número de integrantes do Projeto Ativamente / Divulgação
A Prefeitura de Anastácio entregou, na manhã desta quinta-feira (16), um novo espaço destinado às atividades do Projeto Ativamente na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Alfredo Garcia. A iniciativa busca fortalecer as ações de promoção da saúde e incentivar a prática de atividades físicas entre os moradores atendidos pela unidade.
Durante a entrega, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou três bicicletas ergométricas e uma cama elástica, equipamentos adquiridos com recursos próprios do município para ampliar a estrutura utilizada pelos participantes do projeto.
Atualmente, a ESF Alfredo Garcia reúne o maior número de integrantes do Projeto Ativamente, com mais de 30 participantes cadastrados. As atividades são desenvolvidas às terças e quintas-feiras, a partir das 08h, e são voltadas aos usuários atendidos pela unidade.
Moradores interessados em participar podem procurar a equipe da ESF Alfredo Garcia para obter informações sobre o projeto e realizar a inscrição.
A cerimônia de entrega contou com a presença do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, da secretária municipal de Educação, Vera Terra, além das coordenadoras Sandra Almeida, da Vigilância em Saúde, e Andreia Dallaqua, da APS (Atenção Primária à Saúde).
*Fotos: Divulgação/Prefeitura de Anastácio
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