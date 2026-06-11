Anastácio aplica Sistema de Avaliação Municipal em estudantes do 1º ao 5º ano

Evento acontece entre os dias 9 e 12 de junho e visa diagnosticar desempenho para orientar políticas educacionais e estratégias pedagógicas
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio está realizando a aplicação do Sistema de Avaliação Municipal de Anastácio, uma ferramenta para diagnosticar o desempenho dos estudantes e orientar as políticas educacionais do município.
As avaliações acontecem entre os dias 9 e 12 de junho de 2026, contemplando, neste primeiro momento, os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é identificar avanços, desafios e oportunidades de melhoria, possibilitando a construção de estratégias pedagógicas cada vez mais eficazes para garantir a aprendizagem de todos os alunos.
A iniciativa demonstra o empenho da Administração Municipal e da Secretaria de Educação em promover uma educação baseada em evidências, planejamento e resultados, sempre com foco no desenvolvimento integral dos estudantes.
Após a consolidação dos dados, os resultados serão divulgados publicamente, garantindo transparência e permitindo a elaboração de ações e intervenções que contribuam para o fortalecimento da educação municipal.
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