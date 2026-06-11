Anastácio aplica Sistema de Avaliação Municipal em estudantes do 1º ao 5º ano

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio está realizando a aplicação do Sistema de Avaliação Municipal de Anastácio, uma ferramenta para diagnosticar o desempenho dos estudantes e orientar as políticas educacionais do município.

As avaliações acontecem entre os dias 9 e 12 de junho de 2026, contemplando, neste primeiro momento, os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é identificar avanços, desafios e oportunidades de melhoria, possibilitando a construção de estratégias pedagógicas cada vez mais eficazes para garantir a aprendizagem de todos os alunos.

A iniciativa demonstra o empenho da Administração Municipal e da Secretaria de Educação em promover uma educação baseada em evidências, planejamento e resultados, sempre com foco no desenvolvimento integral dos estudantes.

Após a consolidação dos dados, os resultados serão divulgados publicamente, garantindo transparência e permitindo a elaboração de ações e intervenções que contribuam para o fortalecimento da educação municipal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!