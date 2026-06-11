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Educação

Anastácio aplica Sistema de Avaliação Municipal em estudantes do 1º ao 5º ano

Evento acontece entre os dias 9 e 12 de junho e visa diagnosticar desempenho para orientar políticas educacionais e estratégias pedagógicas

Da redação

Publicado em 11/06/2026 às 12:23

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio está realizando a aplicação do Sistema de Avaliação Municipal de Anastácio, uma ferramenta para diagnosticar o desempenho dos estudantes e orientar as políticas educacionais do município.

As avaliações acontecem entre os dias 9 e 12 de junho de 2026, contemplando, neste primeiro momento, os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é identificar avanços, desafios e oportunidades de melhoria, possibilitando a construção de estratégias pedagógicas cada vez mais eficazes para garantir a aprendizagem de todos os alunos.

A iniciativa demonstra o empenho da Administração Municipal e da Secretaria de Educação em promover uma educação baseada em evidências, planejamento e resultados, sempre com foco no desenvolvimento integral dos estudantes.

Após a consolidação dos dados, os resultados serão divulgados publicamente, garantindo transparência e permitindo a elaboração de ações e intervenções que contribuam para o fortalecimento da educação municipal.

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