AnastÃ¡cio atende mais de 100 pacientes em aÃ§Ã£o para confecÃ§Ã£o de Ã³culos de grau

Na manhã desta sexta-feira (6), mais de 100 pacientes passaram pela medição para confecção de óculos de grau, que serão entregues gratuitamente à população mediante prescrição médica. A ação foi realizada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas, em Anastácio, e representa mais um avanço no cuidado com a saúde ocular dos moradores.

O serviço faz parte do programa municipal que garante o acesso da população a óculos de grau de forma gratuita, eliminando barreiras financeiras para quem necessita de correção visual. A iniciativa contribui para a melhoria da qualidade de vida, do desempenho escolar e profissional, além da segurança no dia a dia das pessoas.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou a ação e reforçou o compromisso da Gestão Municipal com a promoção da saúde e o cuidado contínuo com a visão da população. A presença do secretário no local demonstra a atenção da administração com a execução dos serviços e o acolhimento dos pacientes.

A ação na ESF Arapongas integra um conjunto de iniciativas da Secretaria de Saúde para ampliar o acesso da população a serviços essenciais, descentralizando o atendimento e levando os benefícios para mais perto das comunidades.

Serviço – Para ter acesso ao benefício, o cidadão deve residir em Anastácio e procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima para realizar consulta médica. Após o encaminhamento ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) para avaliação com oftalmologista, o paciente deve comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, apresentando Cartão SUS, RG ou CPF, comprovante de residência e o pedido médico.

