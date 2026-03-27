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EducaÃ§Ã£o

AnastÃ¡cio capacita profissionais em primeiros socorros

As formaÃ§Ãµes ocorrem no salÃ£o de entrada e no plenÃ¡rio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 11:18

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anastácio realiza uma capacitação em primeiros socorros voltada aos profissionais da rede municipal de ensino, conforme a Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018).

A atividade teve início na quarta-feira (26) e segue nesta quinta-feira (27), no Centro de Convenções, com participantes organizados em grupos. As formações ocorrem no salão de entrada e no plenário.

Durante o treinamento, são abordados procedimentos relacionados a obstrução das vias aéreas, desmaios, quedas e convulsões. As orientações são apresentadas de forma prática, com participação dos profissionais.

A capacitação é realizada em parceria com a Editora Brasil Cultural e tem como objetivo orientar os participantes para atuação em situações de emergência no ambiente escolar.

A secretária municipal de Educação, Vera Terra, acompanhou a atividade. A ação integra as medidas voltadas à segurança no ambiente escolar.

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