AnastÃ¡cio capacita profissionais em primeiros socorros

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anastácio realiza uma capacitação em primeiros socorros voltada aos profissionais da rede municipal de ensino, conforme a Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018).



A atividade teve início na quarta-feira (26) e segue nesta quinta-feira (27), no Centro de Convenções, com participantes organizados em grupos. As formações ocorrem no salão de entrada e no plenário.



Durante o treinamento, são abordados procedimentos relacionados a obstrução das vias aéreas, desmaios, quedas e convulsões. As orientações são apresentadas de forma prática, com participação dos profissionais.



A capacitação é realizada em parceria com a Editora Brasil Cultural e tem como objetivo orientar os participantes para atuação em situações de emergência no ambiente escolar.



A secretária municipal de Educação, Vera Terra, acompanhou a atividade. A ação integra as medidas voltadas à segurança no ambiente escolar.