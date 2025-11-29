Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 17:56

Anastácio capacita profissionais para fortalecer atendimento em saúde mental

Formação baseada no manual MI-mhGAP qualificou equipes para o manejo de transtornos mentais, neurológicos e por uso de substâncias, preparando terreno para futura implantação do CAPS I

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 13:13

O processo de capacitação local foi realizado em seis encontros / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e da Rede de Atenção Básica, concluiu um importante ciclo de capacitação para qualificar o atendimento em saúde mental no município. Durante os meses de abril e junho, profissionais da rede pública participaram da formação sobre o Manual de Intervenções MI-mhGAP – focado em Transtornos Mentais, Neurológicos e por Uso de Álcool e Outras Drogas, Versão 2.0.

A iniciativa inicial contou com a participação de profissionais do município em uma formação presencial em Campo Grande, realizada em parceria com a Escola de Saúde Pública e equipes do Baixo Pantanal. O objetivo central foi fortalecer o manejo clínico e o cuidado integral em saúde mental na atenção primária, além de apoiar a futura implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) em Anastácio.

Após esta etapa, o conhecimento foi multiplicado internamente. Três profissionais que participaram da capacitação em Campo Grande atuaram como multiplicadores, conduzindo a formação para os demais colegas da Atenção Primária do município. O processo de capacitação local foi realizado em seis encontros, realizados no ESF Arapongas, e contou com a participação integrada de diversas categorias profissionais da saúde.

Reconhecido internacionalmente por sua efetividade, o manual MI-mhGAP é uma ferramenta desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para capacitar profissionais de saúde não especializados no manejo de condições prioritárias de saúde mental. Sua implementação no município representa um avanço significativo para a qualificação do atendimento oferecido à população, assegurando um cuidado mais humanizado e baseado em evidências.

A ação reforça o compromisso da Administração Municipal em estruturar e ampliar a rede de cuidado em saúde mental, preparando os profissionais para o acolhimento e tratamento adequados dos usuários, um passo fundamental que também pavimenta o caminho para a chegada do tão aguardado CAPS I.

