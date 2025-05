Anastácio celebra 60 anos com desfile cívico, escolar e militar nesta quinta-feira

Anastácio preserva uma identidade socioeconômica e cultural própria / Fonte: Arquivo/O Pantaneiro

Nesta quinta-feira, 8 de maio, o município de Anastácio celebra seus 60 anos de história com uma programação especial que reforça os laços da cidade com o Pantanal e sua identidade cultural. Segundo o prefeito Cido, as comemorações começam logo cedo, às 7h30, com o hasteamento dos pavilhões em frente ao Paço Municipal.

Em seguida, às 8 horas, ocorre o tradicional desfile cívico, escolar e militar na Rua João Leite Ribeiro. Neste ano, o evento traz como tema: “Anastácio 60 anos – Portal do Pantanal: a terra que conecta o homem com a natureza”. A escolha do tema busca valorizar a relação entre o povo anastaciano e o meio ambiente pantaneiro, símbolo de orgulho e identidade para a região.

A expectativa é de grande participação popular, com escolas, instituições civis e forças de segurança desfilando para homenagear a trajetória do município e reafirmar o compromisso com seu desenvolvimento sustentável e a preservação do Pantanal.

A programação faz parte das celebrações oficiais de aniversário da cidade e destaca o sentimento de pertencimento e união da comunidade local.

Anastácio está localizada na região centro-oeste de Mato Grosso do Sul, completa 60 anos de emancipação política e administrativa. A data marca não apenas o aniversário de um jovem município, mas também a consolidação de uma cidade com profundas raízes históricas e vocação promissora para o futuro.

Apesar da emancipação recente, ocorrida em 1964, as terras e a população de Anastácio estão entrelaçadas aos marcos históricos do antigo Mato Grosso, participando ativamente dos ciclos de desenvolvimento da região pantaneira.

Presente promissor

Com pouco mais de 25 mil habitantes e uma área de quase 3 mil km², Anastácio se destaca pela localização privilegiada: está situada entre os rios Aquidauana e Taquarussu, no médio curso da Bacia do Rio Miranda, e faz divisa com cidades importantes como Miranda, Bonito e Aquidauana.

Anastácio é a porta de entrada terrestre para um dos mais importantes biomas do mundo, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros em busca das belezas naturais e culturais da região. A cidade também apresenta forte vocação para a agropecuária, turismo de natureza, ecoturismo e atividades de aventura, que têm se consolidado como eixos estratégicos de desenvolvimento.

Além do crescimento econômico, Anastácio preserva uma identidade socioeconômica e cultural própria, marcada por festas populares, manifestações artísticas e tradições herdadas dos pioneiros da região.

Passado que vive na memória dos anastacianos

A origem da cidade remonta a 1892, quando foi fundado o povoado que daria origem a Aquidauana. Na época, a margem esquerda do Rio Aquidauana — onde hoje está Anastácio — era o principal ponto de comércio e abastecimento da região. A navegação fluvial era o único meio de transporte, o que impulsionou o surgimento do porto, das primeiras casas comerciais e da primeira escola.

Com a chegada da ferrovia em 1911, o desenvolvimento urbano migrou para a margem direita, onde hoje está Aquidauana, provocando uma divisão histórica. Moradores da margem esquerda sentiram-se negligenciados pela administração central e iniciaram o Movimento de Independência da Margem Esquerda (MIME), que culminaria com a emancipação oficial da cidade em 18 de março de 1964. A instalação do novo município ocorreu em 1º de janeiro de 1965.

O nome Anastácio foi escolhido em homenagem a Vicente Anastácio, um imigrante italiano que foi o primeiro morador oficial do povoado. Sua residência centenária, erguida em alvenaria, ainda pode ser vista na esquina das avenidas Manoel Murtinho e Porto Geral, como símbolo da história viva da cidade.

Futuro com raízes profundas

Com a força de sua juventude populacional, a conexão com o Pantanal e o legado de sua história, Anastácio segue crescendo com responsabilidade ambiental, valorização da cultura local e fortalecimento das políticas públicas. As comemorações dos 60 anos reforçam o orgulho de ser anastaciano e o compromisso com um futuro ainda mais próspero.

“Anastácio não é apenas uma cidade: é um povo com alma pantaneira, com coragem para lutar pelo seu espaço e determinação para crescer sem perder suas origens”, afirma um trecho da programação oficial de aniversário.

As festividades em 2025 contam com desfile cívico, homenagens, atividades culturais e o engajamento de toda a comunidade, celebrando não só um marco cronológico, mas a força de um município que honra seu passado e abraça o futuro.

