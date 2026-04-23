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COMEMORAÇÃO

Anastácio celebra 60 anos com programação especial e Festa da Farinha

Com o tema "Tradição que nos orgulha, futuro que construímos", a celebração busca valorizar a história do município e apresentar os avanços realizados pela administração municipal em diversas área

Redação

Publicado em 23/04/2026 às 11:33

Atualizado em 23/04/2026 às 11:42

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio, em Mato Grosso do Sul, já está em clima de comemoração pelos seus 60 anos de emancipação político-administrativa. A Prefeitura preparou uma programação especial com inaugurações, visitas a obras, eventos esportivos, culturais e solenidades oficiais, além da tradicional Festa da Farinha, considerada uma das principais atrações do calendário festivo da cidade.

Com o tema “Tradição que nos orgulha, futuro que construímos”, a celebração busca valorizar a história do município e apresentar os avanços realizados pela administração municipal em diversas áreas.

A programação tem início no dia 27 de abril, com visitas às obras em andamento e lançamentos importantes para a população. Entre os destaques estão o lançamento da construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), na Rua 27 de Julho, a reforma e ampliação da Escola Municipal Irmã Dulce, além da construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no bairro Altos da Cidade.

Também estão previstas a construção da Unidade Básica de Saúde e a requalificação da UBS no bairro Cristo Rei, além da ampliação do Hospital Abrastácio, reforçando os investimentos na saúde pública do município.

No dia 29 de abril, às 18h, acontece a entrega de certificados aos profissionalizantes dos cursos do SENAR, no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva.

Já no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a programação começa cedo com o tradicional 50º Torneio do Trabalhador, às 7h, no campo de futebol Rosalba Paim. À noite, às 19h, a população poderá prestigiar a Noite Cultural, realizada na Secretaria Municipal de Cultura.

No dia 4 de maio, às 10h, será feita a entrega de uniformes para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias, na Secretaria Municipal de Saúde.

Encerrando as festividades oficiais, no dia 5 de maio, às 19h, será realizada a Sessão Solene de Honra ao Mérito e entrega de títulos de “Cidadão Anastaciano”, no plenário Sales de Arruda Braga, na Câmara de Vereadores.

Além da agenda institucional, a população também aguarda a Festa da Farinha, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da cidade, que movimenta o turismo, fortalece a cultura local e valoriza as tradições regionais. Estão confirmadas as apresentações gratuitas de Lendas 67 e João Gomes que acontecerão na Praça Arandú.

A celebração dos 60 anos de Anastácio promete reunir moradores, visitantes e autoridades em uma grande festa marcada pelo orgulho da história local e pela expectativa de um futuro de desenvolvimento para o município.

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