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Anastácio celebra 61 anos com Missa do Peão Boiadeiro na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Evento reuniu peões, trabalhadores rurais e famílias em gesto de gratidão pelas bênçãos e pelo trabalho no campo; prefeito Cido participou da celebração

Da redação

Publicado em 25/05/2026 às 15:48

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Como parte da programação comemorativa pelos 61 anos de Anastácio, o domingo (24), foi marcado por um dos momentos mais simbólicos da cultura sertaneja: a Missa do Peão Boiadeiro, realizada na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

O evento foi promovido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, e reuniu peões, trabalhadores rurais, famílias e representantes da comunidade em um gesto de gratidão pelas bênçãos, pelos livramentos e pelo trabalho árduo realizado no campo, que impulsiona o desenvolvimento do município.

Mais do que uma celebração religiosa, a Missa do Peão reafirma o valor das tradições e da fé como parte viva da identidade do povo anastaciano.

O prefeito Manoel Aparecido, o Cido, acompanhado da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da vice-prefeita Maria Vital, do presidente da Câmara, Lincoln Pellicioni, e de secretários municipais, participou da celebração de fé e cultura do município.

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