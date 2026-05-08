Anastácio celebra 61 anos de emancipação e elevada qualidade de vida

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Anastácio completa 61 anos de emancipação político-administrativa neste dia 8 de maio. Criado pela Lei Estadual nº 2.143, de 18 de março de 1964, e instalado em 1º de janeiro de 1965, o município se desmembrou de Aquidauana e hoje reúne dados demográficos, econômicos e sociais que retratam a boa qualidade de vida frente à realidade no sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Anastácio tem 24.114 habitantes, com densidade demográfica de 8,28 pessoas por quilômetro quadrado. Ocupa a 23ª posição entre os 79 municípios do estado em população e a 32ª em densidade.

Em termos territoriais, a área do município é de 2.913,108 km², conforme dados de 2025, o que o coloca na 43ª posição em Mato Grosso do Sul e na 540ª entre os 5.570 municípios brasileiros.

Economia e renda

O salário médio mensal dos trabalhadores formais em Anastácio, em 2023, foi de 1,8 salários mínimos. O município contava com 3.962 pessoas ocupadas em postos de trabalho formais no mesmo ano. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, em 2010, era de 37,6%.

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município, em 2023, foi de R$ 32.505,64, ocupando a 73ª posição no estado e a 2.576ª no país. Já o percentual de receitas externas, em 2024, atingiu 83,49%, o que posiciona Anastácio na 29ª colocação entre os municípios sul-mato-grossenses e na 3.541ª nacional. No mesmo ano, o total de receitas realizadas foi de R$ 156.761.310,07, contra despesas empenhadas de R$ 156.254.264,08, colocando o município nas posições 35 e 35 no estado, respectivamente.

Educação

Na educação, a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos, em 2022, foi de 98,95%, posicionando Anastácio em 27º lugar no estado e 3.066º no Brasil. Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 registrou 4,4 para os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e também 4,4 para os anos finais (6º ao 9º ano). Nesse indicador, o município ocupa a 77ª posição no estado para os anos iniciais e a 43ª para os anos finais.

Saúde

Na área da saúde, a taxa de mortalidade infantil média em Anastácio é de 18,66 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, ocupando a 23ª posição no estado e a 1.340ª no país. As internações devido a diarreias somam 72,8 casos para cada 1.000 habitantes, colocando o município na 33ª posição estadual e na 1.028ª nacional.

Meio ambiente e infraestrutura

Os indicadores de saneamento e urbanização mostram desafios significativos. Segundo o IBGE, apenas 36,63% dos domicílios de Anastácio contam com esgotamento sanitário adequado. Por outro lado, 93,88% dos domicílios urbanos estão localizados em vias públicas com arborização, e apenas 7,8% em vias com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). No ranking estadual, o município ocupa a 24ª posição em esgotamento, a 37ª em arborização e a 40ª em urbanização adequada.

História e emancipação

A história de Anastácio está intimamente ligada à de Aquidauana. A origem do núcleo urbano remonta a 15 de agosto de 1892, quando foi fundada a cidade de Aquidauana, sob a coordenação de Theodoro Rondon, João de Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Manoel Antônio Paes de Barros e Estevão Alves Corrêa. A margem esquerda do Rio Aquidauana, onde hoje se localiza Anastácio, foi o primeiro ponto de desenvolvimento comercial, com o porto local servindo como núcleo inicial.

Com a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 1911, o desenvolvimento se deslocou para a margem direita, onde está Aquidauana. Anos depois, cresceu a rivalidade entre os moradores das duas margens, o que deu origem ao Movimento de Independência da Margem Esquerda (MIME), liderado por Almiro Flores Nogueira (Seu Belinho) e David Medeiros Sobrinho, que viriam a se tornar prefeitos do novo município.

Anastácio foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 2.143, de 18 de março de 1964, sendo instalado em 1º de janeiro de 1965. Originalmente constituído por três distritos – Anastácio, Palmeiras e Dois Irmãos –, o município perdeu os distritos de Dois Irmãos e Palmeiras em 1987, quando estes foram desmembrados para formar o novo município de Dois Irmãos do Buriti. Desde então, Anastácio é constituído apenas pelo distrito-sede.

Nesta sexta-feira (8), a cidade comemora seus 61 anos com programação cívica e cultural, reafirmando sua identidade e sua trajetória de luta por autonomia e desenvolvimento.

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