Anastácio celebra dia da padroeira Nossa Senhora de Lurdes com missa solene

Anastácio / O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio decretou ponto facultativo na segunda-feira (10) em comemoração ao dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Lourdes, celebrado nesta terça-feira (11).



Com isso, haverá uma missa solene de encerramento a partir das 19h, na igreja matriz, situada na Rua João Leite Ribeiro, 914,Vila Nossa Senhora de Lourdes.



Conforme a programação divulgada pela igreja, uma carreata de peregrinação com a imagem da padroeira a partir das 17h.



A missa solene de encerramento será a partir das 19h. Desde o início do mês, a igreja matriz tem realizado missas em celebração ao dia da padroeira da cidade.



Nossa Senhora de Lourdes



A santa é conhecida como a padroeira dos doentes.



Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, França, na gruta Massabielle, a uma jovem chamada Santa Marie-Bernard Soubirous ou Santa Bernadete. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras de 11 de fevereiro.