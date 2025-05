Anastácio realiza formatura de cursos em parceria com Senar e Sindicato Rural

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na última sexta-feira (16) a entrega dos certificados aos participantes dos cursos oferecidos em parceria com o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Anastácio.



A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções e marcou a conclusão dos cursos de Formação Profissional Rural (FPR) e de Promoção Social (PS), realizados no Centro de Qualificação Profissional (CQP), com programação estendida até maio de 2025.



O evento contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital, da secretária de Assistência Social Mary Beltrão, do vereador Joel Feta, do diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, do mobilizador do Senar/MS Valnir Nascimento e do presidente do Sindicato Rural de Anastácio, Bedson Bezerra.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!