10 de Fevereiro de 2026 • 11:17

Anastácio celebra Nossa Senhora de Lourdes com missa solene nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), data dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, a programação tem início às 8h, com a Missa dos Enfermosdi

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 09:24

Atualizado em 10/02/2026 às 10:16

Divulgação

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Anastácio, realiza nesta quarta-feira (11) a celebração do dia de sua padroeira, Nossa Senhora de Lourdes, com uma programação religiosa especial que marca o encerramento do novenário iniciado no dia 2 de fevereiro.

Com o tema “Maria, mãe do povo fiel!”, a programação contou ao longo dos últimos dias com missas diárias, sempre às 19h, presididas por diferentes sacerdotes convidados. O novenário reuniu fiéis da cidade e de comunidades vizinhas na igreja matriz, fortalecendo a vivência religiosa da comunidade paroquial.

Nesta quarta-feira (11), data dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, a programação tem início às 8h, com a Missa dos Enfermos. No período da tarde, às 17h, será realizada uma carreata com a imagem da padroeira pelas ruas da cidade. O encerramento acontece às 19h, com a missa solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Cesário, marcando oficialmente o fim das celebrações.

A Festa de Nossa Senhora de Lourdes é uma das principais manifestações religiosas do município e integra o calendário litúrgico da Igreja Católica em Anastácio, reunindo fiéis em momentos de oração, reflexão e participação comunitária.

