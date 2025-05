Anastácio celebra o Dia das Mães com confraternização repleta de afeto

As mães foram recepcionadas com um café da manhã preparado com carinho pela equipe da unidade / Prefeitura de Anastácio

Em celebração ao Dia das Mães, a Prefeitura de Anastácio, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) Alfredo Garcia, realizou nesta semana uma confraternização especial voltada às mães atendidas pela unidade. O evento, que reuniu aproximadamente 35 participantes, foi marcado por momentos de escuta, cuidado e valorização da maternidade.

A programação contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e teve como destaque uma palestra conduzida pela psicóloga Marlene Carlos, que abordou a importância do toque e do olhar materno na construção do vínculo entre mãe e filho. A fala promoveu reflexão e diálogo entre as mulheres presentes, incentivando o fortalecimento das relações familiares por meio da atenção e do afeto no cotidiano.

Após a roda de conversa, as mães foram recepcionadas com um café da manhã preparado com carinho pela equipe da unidade, e participaram de um sorteio de brindes, que contribuiu para o clima leve e acolhedor da manhã.

A ação faz parte das iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde voltadas ao bem-estar das famílias anastacianas, com foco especial nas datas comemorativas como forma de fortalecer os laços entre comunidade e serviço público.

