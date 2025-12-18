Anastácio celebra o Natal Cidade Feliz com programação especial

A noite de abertura foi marcada por uma atmosfera festiva, com a entrega de brinquedos, a inauguração da Casinha do Papai Noel / Arquivo/Agência Brasil

A magia do Natal chegou oficialmente a Anastácio com o lançamento do evento Natal Cidade Feliz. A programação, idealizada para encantar crianças, jovens e adultos, teve início nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro, na Praça Arandu, e se estenderá até o próximo dia 23.

A noite de abertura foi marcada por uma atmosfera festiva, com a entrega de brinquedos, a inauguração da Casinha do Papai Noel e diversas atividades voltadas para o público familiar, dando o tom para os dias de celebração que virão.

A partir do sábado, 20, até a próxima segunda-feira, 23, a Praça Arandu se transformará novamente no ponto central da festa, sempre a partir das 19h. A programação promete manter a Casinha do Papai Noel em funcionamento, uma praça de alimentação com variedade de comidas típicas, decoração temática e um clima de confraternização que busca celebrar o verdadeiro espírito natalino.

A Prefeitura de Anastácio convida toda a população para participar e prestigiar as atividades, em uma iniciativa que visa fortalecer os laços comunitários e proporcionar noites de alegria, luzes e emoção para todos os cidadãos, encerrando o ano com união e esperança.

