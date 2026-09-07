Anastácio celebrou Independência do Brasil com tradicional desfile cívico

Anastácio celebrou, nesta segunda-feira (7), o Dia da Independência do Brasil com a realização do tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro. A programação reuniu estudantes, profissionais da educação, representantes de instituições e moradores, que acompanharam as apresentações ao longo do percurso.

O desfile marcou um momento de valorização do civismo e da história do país, além de promover a integração entre escolas, instituições civis e militares e a comunidade anastaciana. A realização do evento havia sido anunciada pela Prefeitura de Anastácio, com início previsto para as 8h.

Durante a manhã, a população acompanhou a passagem dos participantes e prestigiou as apresentações preparadas para a celebração da Independência. O público ocupou as proximidades do percurso, em uma demonstração de participação da comunidade na tradicional solenidade.

Antes do início do desfile, o público prestigiou o tradicional hasteamento das bandeiras, que contou a apresentação das bandas do 9° Batalhão de Engenharia e Combate e da Banda Municipal de Aquidauana, Otávio Mongelli e de estudantes da Escola Cívico Militar de Anastácio, Teodoro Rondon.

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva, o Cido, acompanhado da primeira-dama Valquíria Prates; a vice-prefeita de Anastácio, Maria Vital; o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico; o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Tenente-Coronel Hélio Augusto Poli; o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Pellicioni; vereadores, secretários municipais, representantes de instituições militares e civis e demais autoridades.

A participação das escolas teve destaque na programação, reforçando o papel da educação na preservação de tradições cívicas e na formação cidadã. Para o prefeito Cido, a retomada da tradição também representa uma forma de aproximar as novas gerações de uma celebração que, segundo ele, perdeu força ao longo dos anos.

Além de marcar os 204 anos da Independência do Brasil, o desfile reforçou valores como respeito, cidadania, união e patriotismo, proporcionando um momento de encontro entre estudantes, famílias, instituições e moradores de Anastácio.

A celebração do 7 de Setembro voltou, assim, a ocupar as ruas do município como um momento de memória, participação popular e valorização dos símbolos e da história do Brasil.