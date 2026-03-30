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Anastácio inicia cadastro do programa Cesta Solidária

Atendimentos seguem até 1º de abril, das 7h às 17h, para famílias em situação de vulnerabilidade; programa oferece cesta básica mensal e cursos de qualificação

Da redação

Publicado em 30/03/2026 às 18:41

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Podem participar famílias que residem em Anastácio e se enquadram em critérios como baixa renda, situação de vulnerabilidade ou emergência / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Começou nesta segunda-feira (30) o recadastramento para o Programa Cesta Solidária em Anastácio. Os atendimentos são realizados pelas equipes da Secretaria de Assistência Social e seguem até 1º de abril, das 7h às 17h, no Centro de Convenções.

O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cesta básica mensal e cursos de qualificação. O benefício tem duração de até seis meses, podendo ser renovado após avaliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar RG e CPF, comprovante de residência, folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico) atualizada e, se houver na família pessoa com deficiência ou alguma condição de saúde, laudo médico.

Podem participar famílias que residem em Anastácio e se enquadram em critérios como baixa renda, situação de vulnerabilidade ou emergência, além da presença de idosos, gestantes ou pessoas com deficiência no núcleo familiar.

É importante lembrar que um integrante da família deve participar dos cursos oferecidos, as crianças precisam estar frequentando a escola e atividades sociais, e a não retirada da cesta por três meses pode resultar na substituição da família no programa.

O CRAS também realizará visita social para confirmação das informações prestadas, garantindo que o benefício seja direcionado às famílias que realmente atendem aos critérios de vulnerabilidade. A iniciativa integra as ações da gestão municipal para promover segurança alimentar e qualificação profissional às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

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