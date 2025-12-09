Anastácio chama munícipes para atualização no Bolsa Família

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

A Secretaria de Assistência Social de Anastácio convocou os moradores listados pelo órgão a comparecerem ao setor do Cadastro Único/Programa Bolsa Família para tratar de assuntos de interesse pessoal. O atendimento está sendo realizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na Travessa Ragalzi, s/n, Centro.



Para o atendimento, é obrigatório apresentar documentos de todos os moradores da residência, além do comprovante de endereço e do comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes.



O horário de funcionamento do CRAS é de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h.



Confira aqui a lista dos convocados.

