Anastácio chama munícipes para atualização no Bolsa Família

O atendimento está sendo realizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)
Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS
A Secretaria de Assistência Social de Anastácio convocou os moradores listados pelo órgão a comparecerem ao setor do Cadastro Único/Programa Bolsa Família para tratar de assuntos de interesse pessoal. O atendimento está sendo realizado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na Travessa Ragalzi, s/n, Centro.
Para o atendimento, é obrigatório apresentar documentos de todos os moradores da residência, além do comprovante de endereço e do comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes.
O horário de funcionamento do CRAS é de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h.
Confira aqui a lista dos convocados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais
31º Campean de Anastácio encerra com homenagens e escolas premiadas
Anastácio encerra ano com 250 pessoas qualificadas
Fé
Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição
Fé
A Paróquia Imaculada Conceição preparou uma programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS