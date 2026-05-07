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Celebração

Anastácio comemora 61 anos com desfile cívico-militar e programação especial nesta sexta

O desfile reunirá escolas, instituições militares e civis, e toda a comunidade em um momento de patriotismo e valorização da história local

Da redação

Publicado em 07/05/2026 às 07:42

Atualizado em 07/05/2026 às 07:47

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Anastácio convida toda a população para participar do Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 61 anos do município, que será realizado nesta sexta-feira (8). A celebração terá início às 7h30, com hasteamento dos pavilhões em frente ao Paço Municipal, seguido pelo desfile a partir das 8h na Rua João Leite Ribeiro.

Com o tema "Anastácio do Futuro: Inovação, Sustentabilidade e Progresso", o desfile reunirá escolas, instituições militares e civis, e toda a comunidade em um momento de patriotismo e valorização da história local. A programação celebra os 61 anos da cidade sob o lema "Tradição que nos orgulha, futuro que construímos".

A agenda de aniversário não para por aí. Às 20h, começa a 18ª Festa da Farinha de Anastácio, tradicional evento que valoriza a cultura e a produção local. A partir das 22h, a Praça Arandú recebe shows musicais com as bandas Lendas 67 e o cantor João Gomes, prometendo animar o público com repertório variado.

A Prefeitura de Anastácio reforça o convite para que as famílias prestigiem as comemorações e celebrem os 61 anos do município com orgulho e participação. A programação é aberta ao público e gratuita.

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