Anastácio completa 59 anos de emancipação nesta quarta-feira

São 59 anos de história e emancipação que a querida Anastácio completa nesta quarta-feira (8).

Apesar de muito novo, suas terras e sua gente estão inseridos no tempo e nos fatos históricos registrados desde o uno Mato Grosso, vivendo hoje como protagonista da moderna evolução em que se encontra e pronto para os desafios do futuro.

Situado no médio curso da Bacia do Rio Miranda e banhado pelos rios Aquidauana e Taquarussu, o município abrange uma área de 2.910,728 km², na microrregião centro-oeste do Estado. Faz divisa com Aquidauana, Miranda, Nioaque, Bonito, Dois Irmãos do Buriti e Maracaju. Possui 25.237habitantes, a 18ª maior população de Mato Grosso do Sul (segundo estimativa demográfica 2020), destaca-se por possuir uma grande população juvenil e tem forte vocação para o desenvolvimento agropecuário e turístico.

Anastácio é um município formado e independente, tendo identidade socioeconômica e cultural definida.

Com uma Altitude de 160m acima do nível do mar, distante 127 km de Campo Grande, capital do Estado, pela rodovia federal BR-262, Anastácio também é a primeira cidade do Portal do Pantanal – caminho terrestre obrigatório para brasileiros e estrangeiros que vem conhecer e apreciar as belezas do maior santuário ecológico do planeta.

Particularmente, Anastácio possui um potencial turístico cuja estruturação, como atividade econômica, está sendo levantada e planejada. Diversas áreas de conservação foram implantadas, aproveitando sua forte tendência ao turismo científico-cultural, ao ecoturismo e ao turismo histórico e de aventura. É um município rico em natureza rústica e exuberante de fortes apelos culturais.