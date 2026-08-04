Anastácio conclui recuperação de trecho da estrada da Pedra Canga

Melhorias na região próxima ao Km 21 garantem mais segurança e melhores condições de tráfego para moradores e produtores rurais
Serviços foram executados por equipes da Secretaria Municipal de Obras / Divulgação
A Prefeitura de Anastácio concluiu, na última semana, a recuperação da estrada da Pedra Canga, nas proximidades do Km 21. Os serviços foram executados por equipes da Secretaria Municipal de Obras e têm como objetivo melhorar as condições de tráfego na zona rural do município.
Com a intervenção, o objetivo foi oferecer mais segurança e conforto para produtores rurais, moradores e demais usuários da via, além de facilitar o escoamento da produção agrícola no trecho.
Segundo a administração municipal, as equipes continuam atuando na manutenção da malha viária rural, realizando melhorias em diferentes regiões do município para garantir melhores condições de acesso às comunidades do campo.
ANASTÁCIO
Ginecologista que prestava atendimento em Aquidauana explicou que o projeto nasceu da observação clínica, já que diversas pacientes relatavam o uso tradicional do chá da casca do barbatimão em banhos de assento e na higiene íntima feminina.
Infraestrutura
Melhorias incluem pintura da ponte, revitalização das calçadas, postes e instalação de nova placa de boas-vindas
Saúde
Mobilização segue até 01º de setembro; pais e responsáveis devem procurar uma UBS ou sala de vacinação do município
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