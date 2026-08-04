Anastácio conclui recuperação de trecho da estrada da Pedra Canga

Serviços foram executados por equipes da Secretaria Municipal de Obras / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio concluiu, na última semana, a recuperação da estrada da Pedra Canga, nas proximidades do Km 21. Os serviços foram executados por equipes da Secretaria Municipal de Obras e têm como objetivo melhorar as condições de tráfego na zona rural do município.

Com a intervenção, o objetivo foi oferecer mais segurança e conforto para produtores rurais, moradores e demais usuários da via, além de facilitar o escoamento da produção agrícola no trecho.

Segundo a administração municipal, as equipes continuam atuando na manutenção da malha viária rural, realizando melhorias em diferentes regiões do município para garantir melhores condições de acesso às comunidades do campo.

