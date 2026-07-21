Anastácio conquista pódio no vôlei adaptado dos Jogos da Melhor Idade

Time masculino de Anastácio conquistou a medalha de bronze na categoria B da primeira divisão / Divulgação

A delegação de Anastácio encerrou sua participação nos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul com destaque no vôlei adaptado. A competição, realizada em Três Lagoas e encerrada no último domingo (19), foi promovida pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer). Os jogos renderam ao município o terceiro lugar na categoria masculina 60+, além da permanência da equipe feminina 60+ na primeira divisão estadual.

Responsável pelo time, o professor Anderson comemorou as conquistas e destacou a evolução dos atletas. A equipe masculina conquistou a medalha de bronze na categoria B da primeira divisão, coroando, segundo ele, um trabalho desenvolvido desde 2023.

"Há cerca de três anos e meio iniciamos esse trabalho, e ver a evolução dessa equipe é emocionante. O crescimento técnico, o comprometimento e a união do grupo mostram que o resultado é fruto de muito trabalho, perseverança e confiança. Essa medalha representa muito mais do que um lugar no pódio, representa a evolução de um sonho construído dia após dia", afirmou.

Já a equipe feminina terminou a competição na sexta colocação, resultado que garantiu a permanência de Anastácio entre os melhores times do estado na modalidade. O desempenho das atletas também foi bastante exaltado pelo treinador.

"Parabenizo, também, nossa equipe feminina 60+, que conquistou um honroso sexto lugar. Vocês mostraram garra, união e determinação do início ao fim", destacou.

Além dos atletas, o professor agradeceu pelo apoio recebido da Prefeitura de Anastácio e das secretarias municipais, ressaltando a importância do incentivo ao esporte para a terceira idade.

"Hoje, o sentimento é de gratidão e orgulho. Gratidão a cada atleta da delegação de Anastácio, que representou nosso município com raça, dedicação e amor à camisa. Meu muito obrigado ao prefeito Manoel Aparecido, o Cido, ao secretário municipal de Esportes, Luiz Abdalla, à secretária municipal de Educação, Veronice Vera Terra, ao secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy, ao professor Claiton Medina e a todos que acreditam e investem no esporte. Sem esse apoio, nada disso seria possível", afirmou.

A comissão técnica também fez um agradecimento aos atletas pelo empenho durante a competição e pela confiança no trabalho desenvolvido, além de reconhecer o suporte oferecido pela administração municipal durante toda a preparação e participação nos Jogos.

Para Anastácio, o resultado reforça a tradição do município no esporte da melhor idade, com o projeto Viver Ativo, e evidencia a importância do incentivo à prática esportiva como ferramenta de promoção da saúde, qualidade de vida e integração social dos idosos.