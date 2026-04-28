Anastácio conquista Selo Ouro de Alfabetização pelo 2°ano e recebe homenagem estadual

Assessoria da Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio recebeu uma importante homenagem pelo destaque na área educacional, após conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro no Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. O reconhecimento evidencia os avanços alcançados pelo município no fortalecimento da aprendizagem e na garantia da alfabetização na idade certa.

A Moção de Congratulação (Protocolo nº 00788/2026), proposta pelo deputado estadual Paulo Corrêa, foi aprovada durante a Sessão Ordinária do dia 8 de abril de 2026 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A homenagem destaca o trabalho do prefeito Manoel Aparecido, conhecido como Cido, e da secretária municipal de Educação Vera Terra, à frente das políticas educacionais do município.

O selo é concedido a cidades que demonstram compromisso efetivo com a alfabetização, por meio de ações estruturadas, formação de professores e acompanhamento do desempenho dos alunos. Em Anastácio, o resultado reflete o esforço conjunto entre gestão, educadores e toda a comunidade escolar.

Para a administração municipal, a conquista representa mais do que um reconhecimento simbólico: é a confirmação de que o investimento contínuo na educação tem gerado resultados concretos. O trabalho desenvolvido nas escolas da rede pública, aliado à dedicação dos profissionais da área, tem contribuído para melhorar os índices educacionais e ampliar as oportunidades para as crianças do município.

A homenagem também reforça a importância de manter políticas públicas voltadas à educação de qualidade, consolidando avanços e garantindo que cada vez mais alunos tenham acesso a uma base sólida de aprendizagem.