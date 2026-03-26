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AnastÃ¡cio conquista Selo Ouro do Selo Nacional de Compromisso com a AlfabetizaÃ§Ã£o

Reconhecimento pelo segundo ano consecutivo evidencia avanÃ§os em polÃ­ticas educacionais voltadas Ã  alfabetizaÃ§Ã£o na idade certa

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 15:28

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O Selo Nacional de Compromisso com a AlfabetizaÃ§Ã£o Ã© uma iniciativa do governo federal que reconhece os esforÃ§os de estados e municÃ­pios na implementaÃ§Ã£o de polÃ­ticas de alfabetizaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Rede Municipal de Ensino de Anastácio conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, reforçando o destaque do município no cenário nacional pela dedicação às políticas educacionais voltadas à alfabetização na idade certa. O reconhecimento evidencia os avanços obtidos por meio de ações, programas e estratégias que asseguram o aprendizado das crianças.

Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito Manoel Aparecido – Cido recebeu em seu gabinete a secretária de Educação, Vera Terra, juntamente com sua equipe, que realizou a entrega oficial da premiação ao gestor municipal. O momento marcou mais uma conquista para a educação do município, que tem se destacado pelos bons resultados nos índices educacionais.

A conquista também reflete o compromisso da Administração Municipal em fortalecer a educação, por meio de investimentos, incentivo às equipes escolares e apoio contínuo às ações pedagógicas, com foco na melhoria dos índices educacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e na garantia de um ensino de qualidade para todos os alunos.

O Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização é uma iniciativa do governo federal que reconhece os esforços de estados e municípios na implementação de políticas de alfabetização, considerando critérios como gestão, formação de professores, infraestrutura e resultados de aprendizagem. A manutenção do selo na categoria ouro por dois anos consecutivos coloca Anastácio entre os municípios com melhor desempenho na área.

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