Acessibilidade

10 de Dezembro de 2025 • 18:00

Buscar

Últimas notícias
X
Título inédito

Anastácio conquista vice-campeonato na Copa Assomasul e garante acesso à Série A

O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 14:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em reconhecimento ao feito, os jogadores foram recebidos no Gabinete pelo Prefeito Manoel Aparecido (Cido), que ressaltou a importância da conquista / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A cidade de Anastácio escreveu um capítulo histórico no esporte municipal ao conquistar o vice-campeonato da 21ª Copa Assomasul, na Série B. O resultado, inédito para o município, foi fruto de uma campanha exemplar ao longo de oito jogos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota – registrada na partida decisiva.

Disputando contra 38 equipes em quatro fases, a equipe anastaciana garantiu não apenas a prata, mas também o acesso à Série A do campeonato e uma premiação de R$ 8 mil. O desempenho reflete o crescimento e a organização do esporte local, que tem recebido incentivo da administração municipal.

O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte. Entre os integrantes estiveram os secretários Luizinho Abdalla (Esporte, Juventude, Lazer e Cultura) e Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), o vereador Uderson Bianchi, e os servidores Hudson (que também atuou como técnico), Luan César (eleito atleta destaque da competição), Adalberto, Quelvis, Welison, André Luiz, João Pedro, Ricardo, Marcelo Henrique, Geovani Jorge Neto, Wender, Maicon, Giovani Weis, Welliton e Fernando.

Em reconhecimento ao feito, os jogadores foram recebidos no Gabinete pelo Prefeito Manoel Aparecido (Cido), que ressaltou a importância da conquista. “Esse resultado mostra o comprometimento da nossa equipe e o quanto o esporte tem crescido em Anastácio. É uma vitória que nos enche de orgulho e reforça o trabalho que temos realizado para incentivar e valorizar nossos atletas”, afirmou o gestor.

A campanha bem-sucedida na Copa Assomasul coloca Anastácio em evidência no cenário esportivo regional e projeta a equipe para desafios ainda maiores na próxima edição, já na elite da competição.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Quebrando Barreiras!

Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

Trânsito

Acidente fatal na MS-162 mobiliza operação de socorro sob chuva intensa em Anastácio

Saúde

Anastácio oferece imunização contra VSR para gestantes

Vacina contra vírus sincicial respiratório está disponível a gestantes de Anastácio

MS prepara serviços para oferta da vacina contra bronquiolite a gestantes

Agosto Dourado reúne mães, gestantes e bebês na ESF Guanandy

Atenção

Anastácio chama munícipes para atualização no Bolsa Família

Publicidade

Educação

Anastácio abre matrícula para novos alunos da rede municipal

ÚLTIMAS

Política pública

Aquidauana recebe troféu 5 estrelas em prêmio estadual de segurança no trânsito

Nesta segunda-feira, dia 9, o prefeito Mauro do Atlântico recebeu a equipe do Demutran no gabinete para celebrar a conquista

4ª etapa

Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

O público pôde acompanhar partidas de alto nível técnico em um ambiente de animação e torcida

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo