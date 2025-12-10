Anastácio conquista vice-campeonato na Copa Assomasul e garante acesso à Série A

O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte
Em reconhecimento ao feito, os jogadores foram recebidos no Gabinete pelo Prefeito Manoel Aparecido (Cido), que ressaltou a importância da conquista / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A cidade de Anastácio escreveu um capítulo histórico no esporte municipal ao conquistar o vice-campeonato da 21ª Copa Assomasul, na Série B. O resultado, inédito para o município, foi fruto de uma campanha exemplar ao longo de oito jogos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota – registrada na partida decisiva.
Disputando contra 38 equipes em quatro fases, a equipe anastaciana garantiu não apenas a prata, mas também o acesso à Série A do campeonato e uma premiação de R$ 8 mil. O desempenho reflete o crescimento e a organização do esporte local, que tem recebido incentivo da administração municipal.
O time foi formado por secretários, vereador e servidores públicos, demonstrando integração entre poder público e esporte. Entre os integrantes estiveram os secretários Luizinho Abdalla (Esporte, Juventude, Lazer e Cultura) e Ademir Arruda (Orçamento e Finanças), o vereador Uderson Bianchi, e os servidores Hudson (que também atuou como técnico), Luan César (eleito atleta destaque da competição), Adalberto, Quelvis, Welison, André Luiz, João Pedro, Ricardo, Marcelo Henrique, Geovani Jorge Neto, Wender, Maicon, Giovani Weis, Welliton e Fernando.
Em reconhecimento ao feito, os jogadores foram recebidos no Gabinete pelo Prefeito Manoel Aparecido (Cido), que ressaltou a importância da conquista. “Esse resultado mostra o comprometimento da nossa equipe e o quanto o esporte tem crescido em Anastácio. É uma vitória que nos enche de orgulho e reforça o trabalho que temos realizado para incentivar e valorizar nossos atletas”, afirmou o gestor.
A campanha bem-sucedida na Copa Assomasul coloca Anastácio em evidência no cenário esportivo regional e projeta a equipe para desafios ainda maiores na próxima edição, já na elite da competição.
