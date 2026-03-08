Anastácio consagra três Campeões Brasileiros no xadrez

Redes Sociais

A cidade de Anastácio foi palco, neste sábado (07), de grandes disputas no VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, realizado no ritmo Blitz, modalidade conhecida pela rapidez e emoção em cada lance. O evento reuniu enxadristas de diversas cidades e contou também com a forte participação dos jogadores da casa, que demonstraram talento, concentração e alto nível técnico nas partidas disputadas ao longo do dia.

Representando Anastácio, os enxadristas locais tiveram atuação de destaque, mostrando a força do trabalho que vem sendo desenvolvido no município através dos projetos de incentivo ao xadrez escolar e esportivo.

Sophia Eduarda Pariz da Silva foi Campeã Brasileira na categoria Sub8 feminina.

Joaquim Queiroz arruda foi Campeão Brasileiro na categoria Sub10 masculino.

Mestre Nacional Rogerio Cucolotto foi Campeão Brasileiro na categoria servidor/universitário.



A presença dos atletas da cidade reforça o crescimento da modalidade e o envolvimento de crianças, jovens e universitários com o esporte da mente.

A competição faz parte da etapa classificatória do campeonato nacional e continua neste domingo (08) com as disputas no ritmo Rápido, prometendo mais partidas emocionantes e novas oportunidades para os atletas brilharem no tabuleiro. A organização do evento é realizada pelo CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da secretaria municipal de Esporte, lazer e juventude e da Prefeitura Municipal de Anastácio.

O VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário em Anastácio reafirma a cidade como um importante polo do xadrez na região, valorizando os talentos locais e promovendo o esporte como ferramenta de educação, disciplina e raciocínio lógico.

O Campeonato continua neste domingo (08) com as disputas no ritmo Rápido, modalidade que também promete partidas de alto nível e grandes emoções no tabuleiro.

Sub-10 Feminino Blitz

Campeã – AMANDA DOS REIS ANDRETTO - CAMPO GRANDE

Vice-campeã – VICENTE, JÚLIA ROMEIRO - ANASTÁCIO

3º lugar – LAVÍNIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ANASTÁCIO

Sub-12 Feminino Blitz

Campeã – KAMILLY VICTÓRIA BARBOSA ORTIZ- CORUMBÁ

Vice-campeã – LORENA CENTURON LEITE BRAGA -ANASTÁCIO

3º lugar - IZADORA DE OLIVEIRA ZIELGLER - ANASTÁCIO

Sub-14 Feminino Blitz

Campeã – SUSAN VICTÓRIA C. D. FREIRE DOS SANTOS - TRÊS LAGOAS

Vice-campeã – THAÍS NUNES COELHO - ANASTÁCIO

3º lugar - JOYCE PESSOA ARRUDA - ANASTÁCIO



Sub-16 Feminino Blitz

Campeã – MN MARIANA MAYUMI SHIGUEMATSU YASSUDA + Campo Grande

Vice-campeã – MN Kariny Kaori Shikasho - Campo grande

3º lugar – Yasmin Paredes

Sub-08 Masculino Blitz

Campeão – ALEXANDRE GABRIEL DOEBBER ROEDER -PONTA PORÃ

Vice-campeão – MIGUEL ARCE PAZ - ANASTÁCIO

3º lugar - DAVI LUÍS ARCE PAZ - ANASTÁCIO

Sub-12 Masculino Blitz

Campeão – RAFAEL INSAURRALDE - PONTA PORÃ

Vice-campeão – MATHEUS MORELLI BARBOSA - AQUIDAUANA

3º lugar - JOÃO LUCAS SOBRINHO RODRIGUES - AQUIDAUANA

Sub-14 Masculino Blitz

Campeão – CMN MATHEUS DOS REIS ANDRETTO - CAMPO GRANDE

Vice-campeão – ÉRYCO AUGUSTO PARIZ DA SILVA - ANASTÁCIO

3º lugar – LÚCIO CHARIF MEDINA ASSAN - PONTA PORÃ

Sub-16 Masculino Blitz

Campeão – CMN - Luiz Henrique Leite Lima - campo grande

Vice-campeão – FELIPE DA SILVA CORRÊA - MIRANDA

3º lugar – GUILHERME HENRIQUE ROEDER - PONTA PORÃ

Sub-18 Masculino Blitz

Campeão – PIETRO LUCAS B. DE SOUZA CAVALCANTE - Corumbá

Vice-campeão – GABRYEL PEDROGAM ARGUELHO - Anastácio

3º lugar – ARTHUR PEREIRA RAMPAGNI DA SILVA - Anastácio

Categoria Servidor/universitário Blitz

Campeão – MN Rogerio Cucolotto

Vice-campeão –MN Érico Mendonça - Campo grande

3º lugar – Rômulo Andretto Bareiros - Campo Grande