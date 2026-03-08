Anastácio consagra três Campeões Brasileiros no xadrez

Município mostrou que o xadrez também é espetáculo esportivo na etapa Regional no VII Campeonato de Xadrez Escolar e universitário da CBXE.
A cidade de Anastácio foi palco, neste sábado (07), de grandes disputas no VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, realizado no ritmo Blitz, modalidade conhecida pela rapidez e emoção em cada lance. O evento reuniu enxadristas de diversas cidades e contou também com a forte participação dos jogadores da casa, que demonstraram talento, concentração e alto nível técnico nas partidas disputadas ao longo do dia.
Representando Anastácio, os enxadristas locais tiveram atuação de destaque, mostrando a força do trabalho que vem sendo desenvolvido no município através dos projetos de incentivo ao xadrez escolar e esportivo.
Sophia Eduarda Pariz da Silva foi Campeã Brasileira na categoria Sub8 feminina.
Joaquim Queiroz arruda foi Campeão Brasileiro na categoria Sub10 masculino.
Mestre Nacional Rogerio Cucolotto foi Campeão Brasileiro na categoria servidor/universitário.
A presença dos atletas da cidade reforça o crescimento da modalidade e o envolvimento de crianças, jovens e universitários com o esporte da mente.
A competição faz parte da etapa classificatória do campeonato nacional e continua neste domingo (08) com as disputas no ritmo Rápido, prometendo mais partidas emocionantes e novas oportunidades para os atletas brilharem no tabuleiro. A organização do evento é realizada pelo CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da secretaria municipal de Esporte, lazer e juventude e da Prefeitura Municipal de Anastácio.
O VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário em Anastácio reafirma a cidade como um importante polo do xadrez na região, valorizando os talentos locais e promovendo o esporte como ferramenta de educação, disciplina e raciocínio lógico.
O Campeonato continua neste domingo (08) com as disputas no ritmo Rápido, modalidade que também promete partidas de alto nível e grandes emoções no tabuleiro.
Sub-10 Feminino Blitz
Campeã – AMANDA DOS REIS ANDRETTO - CAMPO GRANDE
Vice-campeã – VICENTE, JÚLIA ROMEIRO - ANASTÁCIO
3º lugar – LAVÍNIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ANASTÁCIO
Sub-12 Feminino Blitz
Campeã – KAMILLY VICTÓRIA BARBOSA ORTIZ- CORUMBÁ
Vice-campeã – LORENA CENTURON LEITE BRAGA -ANASTÁCIO
3º lugar - IZADORA DE OLIVEIRA ZIELGLER - ANASTÁCIO
Sub-14 Feminino Blitz
Campeã – SUSAN VICTÓRIA C. D. FREIRE DOS SANTOS - TRÊS LAGOAS
Vice-campeã – THAÍS NUNES COELHO - ANASTÁCIO
3º lugar - JOYCE PESSOA ARRUDA - ANASTÁCIO
Sub-16 Feminino Blitz
Campeã – MN MARIANA MAYUMI SHIGUEMATSU YASSUDA + Campo Grande
Vice-campeã – MN Kariny Kaori Shikasho - Campo grande
3º lugar – Yasmin Paredes
Sub-08 Masculino Blitz
Campeão – ALEXANDRE GABRIEL DOEBBER ROEDER -PONTA PORÃ
Vice-campeão – MIGUEL ARCE PAZ - ANASTÁCIO
3º lugar - DAVI LUÍS ARCE PAZ - ANASTÁCIO
Sub-12 Masculino Blitz
Campeão – RAFAEL INSAURRALDE - PONTA PORÃ
Vice-campeão – MATHEUS MORELLI BARBOSA - AQUIDAUANA
3º lugar - JOÃO LUCAS SOBRINHO RODRIGUES - AQUIDAUANA
Sub-14 Masculino Blitz
Campeão – CMN MATHEUS DOS REIS ANDRETTO - CAMPO GRANDE
Vice-campeão – ÉRYCO AUGUSTO PARIZ DA SILVA - ANASTÁCIO
3º lugar – LÚCIO CHARIF MEDINA ASSAN - PONTA PORÃ
Sub-16 Masculino Blitz
Campeão – CMN - Luiz Henrique Leite Lima - campo grande
Vice-campeão – FELIPE DA SILVA CORRÊA - MIRANDA
3º lugar – GUILHERME HENRIQUE ROEDER - PONTA PORÃ
Sub-18 Masculino Blitz
Campeão – PIETRO LUCAS B. DE SOUZA CAVALCANTE - Corumbá
Vice-campeão – GABRYEL PEDROGAM ARGUELHO - Anastácio
3º lugar – ARTHUR PEREIRA RAMPAGNI DA SILVA - Anastácio
Categoria Servidor/universitário Blitz
Campeão – MN Rogerio Cucolotto
Vice-campeão –MN Érico Mendonça - Campo grande
3º lugar – Rômulo Andretto Bareiros - Campo Grande
