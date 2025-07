Anastácio convoca equipes para Congresso Técnico do Intervilas 2025

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, anunciou a realização da edição 2025 do torneio Intervilas, competição que reúne equipes dos bairros e promove a integração esportiva local.



O Congresso Técnico da competição está marcado para o dia 1º de agosto, às 18h, no Ginásio Poliesportivo. Durante a reunião, serão definidos os limites dos bairros que participarão do torneio. A participação das equipes interessadas é considerada essencial para garantir a organização e a clareza das regras da competição.



Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com o secretário Luizinho, pelo telefone (67) 99923-0036.

