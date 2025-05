Anastácio convoca moradores para ação conjunta na sexta-feira

6670daea 9e1b 4f96 b11d e65da22ff7cb

A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizarão uma ação conjunta na próxima sexta-feira (16), com foco na atualização de dados de moradores beneficiários de programas sociais e serviços de saúde.



A atividade ocorrerá em dois locais e horários distintos:



Unidade ESF Arapongas: das 7h às 11h



Unidade ESF Anastácio: das 13h às 17h



A convocação é destinada a moradores previamente identificados pelas equipes das secretarias envolvidas. Os convocados devem comparecer com a documentação de todos os integrantes da família.



Serviços oferecidos



Reunião socioeducativa



Atualização do Cadastro Único



Atualização vacinal e da caderneta de vacinação



Atualização cadastral geral



Documentos exigidos



RG e CPF



Cartão do SUS



Comprovante de residência



Carteira de vacinação



Declaração escolar (para menores de 18 anos)



A atualização cadastral é necessária para assegurar a continuidade no acesso aos benefícios sociais e aos atendimentos oferecidos pelo sistema de saúde.



A lista de nomes convocados pode ser consultada nas unidades ESF Arapongas e ESF Anastácio. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social.





