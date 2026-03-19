AnastÃ¡cio da a largadaÂ para trabalhar seletividade alimentar em crianÃ§as com autismo

Atividade envolve nutricionista, terapeuta ocupacional e participaÃ§Ã£o dos pais para ampliar repertÃ³rio alimentar dos pacientes
A iniciativa tambÃ©m envolve a participaÃ§Ã£o dos pais, que acompanham o processo e recebem orientaÃ§Ãµes para dar continuidade ao estÃmulo em casa / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
Teve início nesta quinta-feira (19) a oficina "Seletividade alimentar com as crianças", promovida pelo CEAME-TEA – Centro Ambulatorial Especializado no Transtorno do Espectro Autista, em Anastácio. A atividade contou com a presença do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e da equipe da unidade.
A oficina é voltada aos pacientes atendidos no espaço e busca ampliar o repertório alimentar das crianças, incentivando o contato com novos sabores e texturas. Muitas crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam seletividade alimentar, com resistência a diversos alimentos, especialmente frutas. A proposta é estimular, de forma gradual e lúdica, a aceitação de novos alimentos, promovendo hábitos mais saudáveis.
As crianças atendidas pelo CEAME-TEA já contam com acompanhamento regular de nutricionista e terapeuta ocupacional, e a oficina complementa esse trabalho, oferecendo um espaço prático e interativo para que elas possam experimentar e se familiarizar com diferentes alimentos em um ambiente acolhedor e estruturado.
A iniciativa também envolve a participação dos pais, que acompanham o processo e recebem orientações para dar continuidade ao estímulo em casa. A oficina será realizada mensalmente, permitindo o acompanhamento contínuo da evolução de cada criança e contribuindo para melhores resultados no desenvolvimento alimentar.
O secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, destacou a importância da ação para o cuidado integral das crianças atendidas no centro. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade do atendimento especializado e o suporte às famílias.
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