23 de Fevereiro de 2026 • 15:25

Anastácio destina equipamentos à rede municipal de ensino

Os materiais foram adquiridos com recursos próprios da gestão e serão distribuídos às escolas e aos Centros de Educação Infantil (CEIs)

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 11:51

Atualizado em 23/02/2026 às 13:18

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta segunda-feira (23), a entrega de equipamentos à rede municipal de ensino. Os materiais foram adquiridos com recursos próprios da gestão e serão distribuídos às escolas e aos Centros de Educação Infantil (CEIs).

Entre os itens entregues estão instrumentos musicais que serão utilizados nas fanfarras das escolas Jardim Independência e Teodoro Rondon. Os equipamentos também permitirão a criação de grupos musicaais nas escolas Honorivaldo Alves de Albres e Alcebíades Alves de Albres.

Participaram do ato o prefeito Manoel Aparecido (Cido), a secretária de Educação, Vera Terra, o secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, o presidente da Câmara Municipal, Lincoln Pellicioni, e os vereadores João Macalé e Fabiano da Silva.

