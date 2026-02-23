Anastácio destina equipamentos à rede municipal de ensino

Os materiais foram adquiridos com recursos próprios da gestão e serão distribuídos às escolas e aos Centros de Educação Infantil (CEIs)
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta segunda-feira (23), a entrega de equipamentos à rede municipal de ensino. Os materiais foram adquiridos com recursos próprios da gestão e serão distribuídos às escolas e aos Centros de Educação Infantil (CEIs).
Entre os itens entregues estão instrumentos musicais que serão utilizados nas fanfarras das escolas Jardim Independência e Teodoro Rondon. Os equipamentos também permitirão a criação de grupos musicaais nas escolas Honorivaldo Alves de Albres e Alcebíades Alves de Albres.
Participaram do ato o prefeito Manoel Aparecido (Cido), a secretária de Educação, Vera Terra, o secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, o presidente da Câmara Municipal, Lincoln Pellicioni, e os vereadores João Macalé e Fabiano da Silva.
