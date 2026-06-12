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Cidadania

Anastácio e Aquidauana integram rede de enfrentamento à violência contra mulheres

Encontro aconteceu nos dias 10 e 11 de junho no Centro de Convenções de Anastácio e reuniu profissionais da rede de proteção dos dois municípios

Da redação

Publicado em 12/06/2026 às 12:31

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

As coordenadorias de Políticas Públicas para as Mulheres de Anastácio e de Aquidauana, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, promoveram nos dias 10 e 11 de junho a Formação de Fortalecimento da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.

Realizado no Centro de Convenções de Anastácio, o encontro reuniu profissionais que atuam na rede de proteção dos dois municípios e buscou aprimorar a atuação integrada dos órgãos e instituições envolvidos no acolhimento, na prevenção e no combate à violência contra as mulheres. A iniciativa reforçou a importância do trabalho em rede para garantir a proteção e a promoção dos direitos femininos.

A programação contou com palestras ministradas pela analista judiciária Ana Eliza Matos, pela psicóloga Ariete Faverfani e pelo psicólogo Rodrigo Kenji, que compartilharam conhecimentos e experiências voltados ao fortalecimento das políticas públicas para as mulheres.

Participaram do evento os secretários de Assistência Social Mary Beltrão, de Anastácio, e Clériton Alvarenga, de Aquidauana, além das coordenadoras de Políticas Públicas para Mulheres Débora Lubas, de Anastácio, e Josilene Rodrigues, de Aquidauana.

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