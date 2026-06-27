Anastácio é destaque estadual no xadrez nos JEMS 2026

O município de Anastácio voltou a se destacar no cenário esportivo estadual durante a edição de 2026 dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS), na modalidade de xadrez, categoria de 12 a 14 anos.

Representando com dedicação e talento o município e o CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, os enxadristas Éryco Augusto e Enzo Roberto, acompanhados pela professora e técnica Adriana Pariz, obtiveram excelentes resultados na competição.

No xadrez ritmo rápido, a delegação conquistou importantes resultados, garantindo duas medalhas de bronze para Anastácio: uma na categoria de enxadrista e outra na categoria técnica. O desempenho reforça a qualidade do trabalho desenvolvido pelo CEMAX na formação de jovens talentos do xadrez sul-mato-grossense.

Outro grande destaque foi a conquista da professora Adriana Pariz, que se consagrou entre os três melhores técnicos de Mato Grosso do Sul na modalidade de xadrez ritmo rápido. O reconhecimento é fruto de anos de dedicação ao ensino e à preparação de atletas, contribuindo para o crescimento da modalidade no município.



A participação da equipe demonstra o compromisso de Anastácio com o desenvolvimento esportivo e educacional de seus jovens, levando o nome da cidade ao pódio estadual e servindo de inspiração para novos enxadristas.

Parabéns aos atletas Éryco Augusto e Enzo Roberto, à professora e técnica Adriana Pariz e ao CEMAX, que mais uma vez mostraram a força do xadrez anastaciano em competições de alto nível.

