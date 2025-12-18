Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025 • 16:38

Anastácio encerra 2025 com a entrega de 10 mil cestas básicas para famílias vulneráveis

No evento de encerramento, as famílias receberam, além dos alimentos essenciais, um panetone em cada cesta

Da redação

Publicado em 18/12/2025 às 14:32

A iniciativa marcou o fechamento de um programa que distribuiu aproximadamente 10 mil cestas básicas ao longo de 2025 / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta quinta-feira, dia 18, a última distribuição de cestas básicas do ano. A ação, executada pela Secretaria de Assistência Social, visa garantir segurança alimentar e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

No evento de encerramento, as famílias receberam, além dos alimentos essenciais, um panetone em cada cesta, em um gesto simbólico de solidariedade e celebração do fim de ano. A iniciativa marcou o fechamento de um programa que distribuiu aproximadamente 10 mil cestas básicas ao longo de 2025, considerado pela gestão municipal como o maior programa de transferência de renda do Estado no período.

A ação contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da vice-prefeita Maria Vital, da secretária de Assistência Social, Mary Beltrão, demais secretários municipais, além dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Manoel Luiz e João Macalé.

A distribuição regular de cestas básicas integra a política pública de assistência social de Anastácio, assegurando um suporte alimentar fundamental para centenas de famílias ao longo do ano. Com a entrega simbólica do panetone, a gestão reforçou o compromisso de olhar humanizado para quem mais precisa, especialmente durante as festividades de final de ano.

