Anastácio encerra 32º Campean celebrando esporte e união escolar

32º Campean começou no dia 22 de agosto e foi encerrado na última segunda-feira (31) / Divulgação

Após 10 dias de disputas intensas em 12 modalidades, o 32º Campean (Campeonato Estudantil de Anastácio) foi encerrado na última segunda-feira (31), com clima de festa e a entrega de premiações aos melhores colocados. A competição foi promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, em parceria com a Lema (Liga Esportiva Municipal de Anastácio).

O Campean movimentou o Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva com disputas de futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, futebol society, tênis de mesa, badminton, xadrez, damas, karatê e atletismo. Os jogos envolveram as categorias fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e júnior.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação exaltou o nível das disputas e ressaltou que a realização do Campean envolveu uma mobilização que foi além das competições. Profissionais de educação física, professores, servidores das unidades escolares, cozinheiras, motoristas e equipes técnicas participaram da organização, do transporte, da alimentação, da preparação e do acompanhamento dos estudantes.

A Semed também reconheceu o papel dos próprios alunos, considerados protagonistas da competição, destacando a dedicação, o entusiasmo, a coragem e o espírito esportivo demonstrados durante as disputas.

Segundo a nota da pasta, a experiência proporcionada pelo Campean vai além dos resultados obtidos nas modalidades. Os desafios enfrentados pelos estudantes, as conquistas e a convivência durante os jogos também representam oportunidades de aprendizado e de construção de memórias.

As famílias também foram lembradas no balanço, com reconhecimento pelo apoio, incentivo e confiança durante a participação dos estudantes. De acordo com a Semed, o envolvimento foi importante para que os alunos pudessem aproveitar a experiência esportiva.

Tradicional no calendário de Anastácio, o Campean também tem entre seus objetivos estimular valores como disciplina, respeito, dedicação e trabalho em equipe, além de aproximar estudantes de diferentes instituições de ensino.

Veja mais fotos: