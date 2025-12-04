Anastácio encerra ano com 250 pessoas qualificadas

Ao longo do ano, 35 cursos foram ofertados gratuitamente em áreas de qualificação profissional, capacitação técnica e desenvolvimento social
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
O município de Anastácio concluiu, em 2025, mais um ciclo de ações voltadas à formação e ao aperfeiçoamento da população por meio do Centro de Qualificação Profissional (CQP). Ao longo do ano, 35 cursos foram ofertados gratuitamente em áreas de qualificação profissional, capacitação técnica e desenvolvimento social, em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Senar-MS.
As atividades atenderam mais de 250 moradores, que participaram de cursos voltados a setores ligados ao desenvolvimento rural, social e profissional. As formações ampliaram possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda no município.
A programação contou com a presença de autoridades locais. O prefeito Manoel Aparecido (Cido), a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital e a secretária de Assistência Social Mary Beltrão acompanharam uma das capacitações, reforçando o envolvimento da Administração Municipal nas ações do CQP.
Com o encerramento das atividades, Anastácio registra os resultados alcançados pelos participantes ao longo do ano e finaliza mais um período de investimento na formação da comunidade.
