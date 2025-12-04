Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 14:43

Buscar

Últimas notícias
X
Cursos

Anastácio encerra ano com 250 pessoas qualificadas

Ao longo do ano, 35 cursos foram ofertados gratuitamente em áreas de qualificação profissional, capacitação técnica e desenvolvimento social

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 11:52

Atualizado em 04/12/2025 às 13:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio concluiu, em 2025, mais um ciclo de ações voltadas à formação e ao aperfeiçoamento da população por meio do Centro de Qualificação Profissional (CQP). Ao longo do ano, 35 cursos foram ofertados gratuitamente em áreas de qualificação profissional, capacitação técnica e desenvolvimento social, em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Senar-MS.

As atividades atenderam mais de 250 moradores, que participaram de cursos voltados a setores ligados ao desenvolvimento rural, social e profissional. As formações ampliaram possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda no município.

A programação contou com a presença de autoridades locais. O prefeito Manoel Aparecido (Cido), a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital e a secretária de Assistência Social Mary Beltrão acompanharam uma das capacitações, reforçando o envolvimento da Administração Municipal nas ações do CQP.

Com o encerramento das atividades, Anastácio registra os resultados alcançados pelos participantes ao longo do ano e finaliza mais um período de investimento na formação da comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

• Anastácio promove confraternização de fim de ano Centro de Convivência do Idoso

• Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Morador de Anastácio perde R$ 34,6 mil em golpe eletrônico

Polícia

Homem é flagrado com cocaína no painel do carro em Anastácio

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado

Ferramenta

Anastácio capacita profissionais para fortalecer atendimento em saúde mental

Publicidade

Luto

Pecuarista Rodrigo Albres morre de câncer aos 48 anos

ÚLTIMAS

Nioaque

Prefeitura de Nioaque amplia frota escolar com ônibus modernos e adaptados

Com o objetivo de atender a zona rural e urbana, ambos os ônibus são climatizados e totalmente adaptados para cadeirantes,

Aquidauana

IFMS realiza palestra sobre capacitismo e inclusão

No dia internacional da pessoa com deficiência, Fernanda Willemann trouxe em sua fala um potente debate sobre práticas inclusivas no ambiente educacional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo