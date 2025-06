Anastácio encerra neste sábado a Gincana da Educação Infantil

A brincadeira reuniu alunos das escolas da rede municipal em um dia de integração, aprendizado e diversão / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Anastácio encerra na manhã deste sábado, 28 de junho de 2025, a Gincana da Educação Infantil, que movimentou o Estádio Rosalda Paim desde a sexta-feira (27), reunindo alunos das escolas da rede municipal em um dia de integração, aprendizado e diversão.

A iniciativa, promovida pela Administração Municipal por meio da Secretaria de Educação, contou com a participação da vice-prefeita Maria Vital, da secretária de Educação Vera Terra, do presidente do Seduc Wilson Santana, secretários municipais, profissionais da educação e da comunidade escolar, que prestigiaram e apoiaram a ação.

Durante a gincana, as crianças participaram de brincadeiras como corrida do saco, cabo de guerra, dança da cadeira, circuito motor e jogos com bolas, atividades que, além de proporcionarem momentos de alegria, contribuem para o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos pequenos, reforçando o trabalho em equipe e a socialização.

Outro ponto de destaque foi a oferta de um lanche saudável com frutas, incentivando bons hábitos alimentares desde a infância, alinhando a iniciativa ao compromisso do município com a saúde e o bem-estar das crianças.

Para a secretária de Educação, Vera Terra, a gincana demonstra como o brincar é parte essencial no processo de aprendizagem.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!