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Anastácio entra em contagem regressiva para 18ª Festa da Farinha

Evento acontece nos dias 17 e 18 de julho, com shows nacionais, gastronomia típica e valorização da cultura nordestina

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/07/2026 às 14:30

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Anastácio já vive a expectativa por um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Mato Grosso do Sul / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A contagem regressiva começou. Faltando apenas uma semana para a abertura da 18ª Festa da Farinha, Anastácio já vive a expectativa por um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Mato Grosso do Sul. Marcada para os dias 17 (sexta-feira) e 18 de julho (sábado), na Praça Arandu, a programação reunirá gastronomia típica, atrações musicais, artesanato e produtos da agricultura familiar.

Com quase duas décadas de história, a Festa da Farinha foi criada para homenagear a forte presença da colônia nordestina no município, especialmente das famílias que vivem na zona rural, além de valorizar a mandioca, principal produto cultivado, comercializado e consumido na região.

Ao longo dos anos, o evento passou a integrar a agenda cultural do Estado. A festa atrai visitantes de diversas cidades, que encontram uma grande variedade de pratos preparados à base de mandioca, como bolo de puba, tapioca, pão, coxinha e a tradicional buchada de bode, além de outras iguarias da culinária regional.

A praça de alimentação também abre espaço para os produtores da agricultura familiar, com comercialização de doces, queijos, pimentas, hortaliças e artesanato, fortalecendo a economia local e valorizando o trabalho desenvolvido no município.

Mais do que uma festa, o evento busca preservar uma tradição passada de geração em geração, mantendo viva a cultura do cultivo da mandioca e sua importância para a história e a identidade de Anastácio.

Tradicionalmente realizada durante as comemorações do aniversário do município, celebrado em 08 de maio, a Festa da Farinha teve sua programação transferida neste ano em razão dos temporais que atingiram a região naquele período.

Além da culinária típica, a edição deste ano promete movimentar a Praça Arandu com grandes atrações musicais. Já estão confirmados os shows de João Gomes, Lendas 67 e Munhoz & Mariano, reforçando a expectativa de grande público durante os dois dias de festa.

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