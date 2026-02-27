Anastácio entrega 248 óculos do Projeto Olhar Renovado e ultrapassa 1,6 mil beneficiados

Para ter acesso ao benefício, o paciente precisa passar por consulta na Unidade de Saúde da Família (ESF) de referência / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira (27) mais uma entrega de óculos do Projeto Olhar Renovado. Nesta etapa, foram distribuídos 248 óculos de grau, referentes a solicitações feitas nos meses de dezembro e janeiro. Com essa remessa, o projeto ultrapassou a marca de 1.618 óculos entregues à população desde o início de 2025.

O Projeto Olhar Renovado é uma iniciativa da gestão municipal, custeada com recursos próprios, voltada aos pacientes do SUS residentes em Anastácio. O programa visa garantir acesso à saúde ocular e melhorar a qualidade de vida da população, especialmente daqueles que não têm condições de arcar com os custos de consultas e aquisição de lentes corretivas.

Para ter acesso ao benefício, o paciente precisa passar por consulta na Unidade de Saúde da Família (ESF) de referência, receber encaminhamento ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) para avaliação com oftalmologista e, após essa etapa, comparecer à Secretaria de Saúde com Cartão SUS, documento pessoal com foto, comprovante de residência e a receita médica emitida pelo especialista.

A entrega dos óculos contou com as presenças do prefeito Manoel Aparecido - Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, do secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga, de demais secretários municipais e dos vereadores Manoel Luiz e João Macalé. As autoridades acompanharam a distribuição e destacaram a importância do programa para a saúde e bem-estar da população anastaciana.

O Projeto Olhar Renovado segue com atendimento contínuo, e novas entregas devem ocorrer à medida que os processos de solicitação sejam concluídos.

