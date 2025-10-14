Anastácio entrega cestas básicas a servidores da Secretaria de Obras

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Os trabalhadores da Secretaria de Obras de Anastácio receberam cestas básicas na manhã desta terça-feira (14), em uma ação promovida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social.



O prefeito Manoel Aparecido (Cido) participou da entrega e destacou que a iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho dos servidores que atuam diariamente na manutenção da cidade.



Também estiveram presentes a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, o chefe de gabinete Fabiano Aparecido do Nascimento, a secretária de Assistência Social Mary Beltrão e o secretário de Obras Francisco de Oliveira (Chico).

