Anastácio entrega cestas básicas e cobertores pelo programa Cesta Solidária

Ação contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital e da secretária de Assistência Social, Mary Beltrão
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã desta quarta-feira (27), a entrega de cestas básicas e cobertores por meio do programa Cesta Solidária. A iniciativa reforça o compromisso do município com as famílias em situação de vulnerabilidade social, levando mais dignidade, cuidado e apoio à população.
A ação contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital, da secretária municipal de Assistência Social, Mary Beltrão, além de demais secretários municipais e dos vereadores Manoel Luiz e João Macalé. O programa segue sendo uma das principais ferramentas de proteção social do município, especialmente no período de frio, quando a demanda por cobertores e alimentos aumenta.
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