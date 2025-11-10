Anastácio entrega dois novos veículos para reforço na saúde

Os automóveis foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pollon, no valor de aproximadamente R$ 168 mil
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio realizou na manhã desta segunda-feira (10) a entrega de dois novos veículos que serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Os automóveis foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pollon, no valor de aproximadamente R$ 168 mil.
A entrega ocorreu em frente ao Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido Nery (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos vereadores Zequinha da Ótica, Joel Feta, João Macalé, Fabiano da Silva, Aldo José e Robson Pertile, além do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, demais secretários municipais e servidores públicos.
Os veículos serão utilizados para ampliar e fortalecer o atendimento à população, integrando a frota de transporte utilizada nas ações e serviços de saúde do município.
