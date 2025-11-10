Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 16:38

Buscar

Últimas notícias
X
Melhorias

Anastácio entrega dois novos veículos para reforço na saúde

Os automóveis foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pollon, no valor de aproximadamente R$ 168 mil

Da redação

Publicado em 10/11/2025 às 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou na manhã desta segunda-feira (10) a entrega de dois novos veículos que serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Os automóveis foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pollon, no valor de aproximadamente R$ 168 mil.

A entrega ocorreu em frente ao Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido Nery (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos vereadores Zequinha da Ótica, Joel Feta, João Macalé, Fabiano da Silva, Aldo José e Robson Pertile, além do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, demais secretários municipais e servidores públicos.

Os veículos serão utilizados para ampliar e fortalecer o atendimento à população, integrando a frota de transporte utilizada nas ações e serviços de saúde do município.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Idoso que desapareceu em área de mata de Anastácio é encontrado

• Chuva refresca o sábado em Aquidauana em Anastácio

• Servidores de Anastácio podem se inscrever em pós-graduação gratuita

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

PM realiza solenidade de transmissão de comando em Anastácio

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre prevenção ao câncer de próstata e bucal

Esporte

Campeonato Estudantil de Anastácio começa em 18 de novembro

Confira algumas fotos da cerimônia de entrega de verbas do Poder Judiciário em Anastácio

Confira as fotos do evento "Prevenção é o Primeiro Passo" em Anastácio

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Anastácio

Luto

Morre jovem de 20 anos que sofreu grave acidente de moto em Anastácio

Publicidade

Trânsito

Motorista é preso por embriaguez após acidente em Anastácio

ÚLTIMAS

GALERIA DE FOTOS

Confira a galeria de fotos dos 70 anos do Lions Clube Aquidauana

Assembleia festiva marcou a trajetória de sete décadas de serviço voluntário, com posse de novos membros e presença de autoridades locais e distritais

Comemoração

Lions Clube Aquidauana celebra 70 anos com assembleia festiva 

Cerimônia relembrou a trajetória de dedicação e serviços da instituição que atua ha mais de 7 décadas no município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo