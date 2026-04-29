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Educação

Anastácio  entrega equipamentos para escolas e reforça compromisso com a educação

Materiais permanentes vão melhorar infraestrutura e atividades pedagógicas

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 15:33

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Ato contou com a presença do prefeito Cido, da secretária Vera Terra e de vereadores / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A prefeitura de Anastácio entregou na manhã desta quarta-feira (29), a entrega de mais um importante avanço para as escolas públicas do município, reforçando o compromisso com a qualidade da educação. Foram disponibilizados diversos equipamentos de uso permanente, que contribuirão diretamente para a melhoria da infraestrutura escolar e para o desenvolvimento das atividades pedagógicas no dia a dia.

A iniciativa demonstra o cuidado da gestão em atender às demandas da educação, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais e mais qualidade no aprendizado dos alunos. Os novos equipamentos deverão beneficiar tanto a rotina administrativa quanto as práticas em sala de aula, facilitando o ensino e ampliando as possibilidades didáticas.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito municipal Manoel Aparecido – Cido, da secretária de Educação Vera Terra e demais secretários municipais. Representando o Poder Legislativo, estiveram presentes o presidente da Câmara, Lincoln Pellicioni, além de vereadores e vereadora, reforçando a união entre os poderes em prol do desenvolvimento educacional do município.

A Secretaria Municipal de Educação destacou que a aquisição dos equipamentos atende a demandas antigas das unidades escolares e faz parte de um planejamento contínuo de valorização do ensino público. A previsão é que os materiais sejam distribuídos nos próximos dias e comecem a ser utilizados ainda neste semestre letivo.

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